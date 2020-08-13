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Gündem

Soğuk duş! RTÜK cezayı kesti

RTÜK, pandemi sürecinde lise ve üniversiteye giriş sınavıyla ilgili kararlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliği taşıyan skandal sözlerin yer aldığı KRT'ye idari para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:03:00 - 2020-08-13 18:06:05
Soğuk duş! RTÜK cezayı kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliği taşıyan skandal sözlerin kullanıldığı KRT'ye idari para cezası kesti.

19 Haziran 2020'de KRT'de yayımlanan 'Gündem Özel' adlı programa katılan Serdar Savaş'ın, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının pandemi sürecinde düzenlenmesiyle ilgili Başkan Erdoğan, Bakan Koca ve devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliğinde olduğu konusunda kanaat getiren Üst Kurul, KRT'ye para cezası uyguladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un ise Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin tepki çeken iddialarının yer alması nedeniyle, "Radyo Harman" isimli program hakkında ise durdurma ve idari para cezası uygulanması kararları verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yalan beyanlarla vatandaşları kandırarak sahte ilaç ile cinsel ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar etmeye kalkan Ber TV, Top Shop TV, Arafat TV, Alaska TV ve Dolunay INT kanallarına da yayın durdurma ile idari para cezası kesildi.

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