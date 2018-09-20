Soğuk duş almanın şaşırtıcı faydaları

Soğuk suyla duş almanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteren sayısız araştırma mevcuttur. Soğuk su, titremeye neden olduğu için metabolik hızı arttırır ve bağışıklık sistemini aktive eder.

Soğuk duşa geçmenizle beraber kan dolaşımı iyileşir. Soğuk suyla temas ettiğinde kan damarları daralır. Bu daralma kanın akış hızını artırır.

İyi kan dolaşımı yüksek tansiyonu önler ve kan damarlarını güçlendirir.

Vücudumuz soğuğa maruz kaldığında ısınmak için daha fazla enerji üretmesi gerekir. Bu nedenle ısınmaya çalışırken daha çok yağ yakar ve zayıflamaya yardımcı olur.

Soğuk duşlar termojeneze (vücut ısısının üretilmesi) yol açan stresin iyi bir formunun oluşmasını sağlar. Bu sayede vücudunuzdaki onarım sistemleri aktive olur. Eğer kronik olarak soğuk el ve ayaklardan şikâyetçiyseniz ya da çok fazla terliyorsanız, soğuk duşu deneyin.

Soğuk duş depresyona yardım etmede ve önlemede de yardımcı olur. Virginia Common Wealth Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre soğuk su beynin mavi noktalarını uyarıyor. Mavi noktalar beynin noradrenalin üretim bölgesi. Noradrenalin ise depresyonu önlemede kullanılan bir hormon.

Lenf sıvısının hareketi kasların kasılması ile olur. Soğuk duş bütün vücuttaki kasların kasılmasını sağladığı için lenf sistemi de daha iyi çalışır. Böylece atık maddeler vücuttan daha hızlı atılır.

Soğuk duşun etkisini nefesinizde net bir şekilde hissedeceksiniz. Soğuk duş ciğerleri açarak daha fazla oksijen alınmasını sağlar. Böylece daha az yorgun hissedecek ve spor yaparken daha az yorulacaksınız.

Sıcak su cildi ve saçı kurutur. Diğer yandan soğuk su saçı daha parlak, cildi daha sağlıklı yapar. Soğuk su gözenekleri daralttığı için sivilce oluşumunu engeller. Ayrıca detoksifikasyona katkıda bulunarak, toksin ve atık maddelerin ciltten atılmasına yardımcı olur. Böylece cilt daha temiz ve genç görünür.