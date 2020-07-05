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Soğuk çorba nasıl yapılır? | Soğuk bezelye çorbası tarifi

Kolay soğuk çorba tarifi | Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk çorbaya olan ilgi arttı. Yoğurt, buğday ve bulgur gibi malzemelerin kullanıldığı soğuk çorbalardan sıkıldıysanız ve farklı bir tarif arıyorsanız mutlaka bezelye çorbasını denemelisiniz. Soğuk çorba tarifleri isteyenler “Soğuk çorba püf noktası” , “Sebzeli soğuk çorba tarifi” , “En kolay soğuk çorba tarifi” konularını inceliyor. İşte, leziz soğuk çorba tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 17:11:00 -
Soğuk çorba nasıl yapılır? | Soğuk bezelye çorbası tarifi

Yaz aylarının olmazsa olmaz lezzetlerindendir soğuk çorbalar… Genellikle buğday, nohut, mısır ve yoğurtla hazırlanan soğuk çorbaları farklı tariflerle de deneyebilirsiniz. Soğuk bezelye çorbasıyla hem içinizi ferahlatabilir hem de damakları şenlendirebilirsiniz.

Soğuk bezelye çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 7-8 sap nane
  • Zeytinyağı
  • Baharat
  • Tuz

Soğuk çorba nasıl yapılır?

 

Öncelikle soğanları yağda soteleyin.

Ardından tencereye bezelyeleri ekleyin.

Tencereye 2 su bardağı su ve baharatları ilave edin.

Yaklaşık 5 dakika çorbayı kaynatın.

Çorba ılınınca naneleri ekleyip blendardan geçirin.

Pürüzsüz hale gelen çorbaya yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın.

Buzdolabında güzelce soğuttuğunuz çorbayı taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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