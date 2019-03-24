Soğuk çayda hedef 120 milyon litre

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, soğuk çayda bu yıl 120 milyon litrenin üzerinde satış yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Alim, mart ayı itibarıyla 7 milyon litreden fazla soğuk çay satışı gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Çayda kaliteye de büyük önem verdiklerini belirten Alim, bu nedenle ürün alımında randevulu sistemde değişikliğe gittiklerini kaydederek “Üreticilerimiz haftada en az üç gün satış yapabilecek. Çay bahçesi 5 dönümden az olanlar 3 gün, 5 ile 10 dönüm arası 4 gün, 10 dönümden fazla çay bahçesi olanlar her gün çay satabilecek. Herkes çayını kendisine verilen süre içerisinde taze olarak toplayabilecek” ifadelerini kullandı.

Çay Paketleme Fabrikası’nın da taşındığını hatırlatan Alim, şöyle konuştu: “31 Mart itibarıyla taşıma işini tamamen bitirmiş olacağız. Modern bir tesis ve her şey otomatik. Böylece kuru çayın kalitesi de daha yukarı çıkmış olacak. Elektronik ayarlamalar ay sonuna kadar tamamlanacak. Yeni sezon yaş çay kampanyası öncesinde paketleme fabrikamızı tamamen hazır hale getirmiş olacağız. Böylece kuru çayı tamamen yeni paketleme fabrikasında işleyeceğiz.”