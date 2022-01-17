Soğuk algınlığını gidermek için bu yöntemi uygulamaya başladılar! Uzmanlardan vatandaşlara kritik uyarı

İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerde, soğuk algınlığını gidermek isteyenler, tavuk etlerini pişirmeden önce üzerine soğuk algınlığı şurubu dökmeye başladı. Ancak uzmanlar, bu yöntemin kesinlikle yanlış olduğunu ve öldürücü etkiler doğurabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs başta olmak üzere diğer gribal enfeksiyon vakalarında da ciddi anlamda yükseliş meydana geldi. Özellikle şiddetli soğuk öksürüğü bulunan çok sayıda kişi, buldukları yeni yöntemi sosyal medyada paylaştı.

Tavuğun üzerine soğuk algınlığı şurubu döktüler

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tavukların pişirilmeden önce üzerine soğuk algınlığı şurubu döküldüğü görüldü. Bu kişiler, uyguladıkları yöntemin soğuk algınlığını giderdiğini savundu. Ancak uzmanlar aynı görüşte değil.

Uzmanlardan 'öldürücü' uyarısı

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan uzmanlar, yapılanın kesinlikle yanlış olduğunu ve öldürücü etkileri olabileceğini vurguladı. İlaç üzerindeki kimyasalların, sıcakla birlikte tavuğa karışacağını belirten uzmanlar, bu yöntemin uygulanmasının sonlandırılmasını önerdi.