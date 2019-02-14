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Soğuk algınlığına iğde fayda ediyor| İşte iğdenin dikkat çeken faydaları

İçeriğinde bolca vitamin barındıran iğde, soğuk algınlığını geçiriyor. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ve ishal gibi sorunlara çare oluyor. İşte iğdenin eşsiz faydaları...

14 Şubat 2019 Perşembe 17:51
Soğuk algınlığına iğde fayda ediyor| İşte iğdenin dikkat çeken faydaları

İçeriğinde bolca vitamin barındıran iğde, soğuk algınlığını geçiriyor. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ve ishal gibi sorunlara çare oluyor. İşte iğdenin eşsiz faydaları...

İşte iğdenin faydaları

Güzel kokulu, rengi sarı, dışı sert ve tadı mayhoş olan iğde meyvesi doğal ilaç görevi görüyor. Halk arasında cıcılık, cışkan, pisat adlarıyla da bilinen iğdenin dış kısmı kabuklu, içi tüylü, çekirdeği büyüktür. İçeriğinde; organik asitler, vitaminler, flovan glikozidler, uçan yağ, tanen vardır.

Bağırsakları çalıştırır

Uzmanlar tarafından, böbrek hastalarının bolca iğde yemeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bağırsaklarıda, sindirim sisteminizde sorun yaratan bazı rahatsızlıkların giderilmesi için de iğde önerilmektedir.

Böbrek taşı oluşumunu önler

Böbreklerimiz, tükettiğimiz gıdalarda yararlı maddeler işlenirken, zararlı olanları ayırıp idrar yoluyla vücudumuzdan atılmasını sağlar. Bu maddeler böbrekten geçtiği için, kişi yeteri kadar su tüketmiyorsa, bazı kalıntılar sertleşerek böbrek taşı oluşturur. Böbrek taşı, şiddetli ağrıya neden olan bir hastalıktır. İğde tam olarak bu noktada devreye girmektedir. Meyvenin kendisinden çiçeğine ve çekirdeğine kadar her bir parçası böbrek rahatsızlığına iyi gelir.

İshali keser

İğde, ishali kesmekte etkili bir meyvedir. Ağır ishal vakalarında hastalar günde litrelerce sıvı kaybı yaşayabilir. Sürekli bir sıvı atımı olduğu için, hastalarda dehidrasyon yaşanır. Halsizlik de baş gösterir. Ayrıca ateş yükselebilir. İshal ve halsizlikten kurtulmak için, iğde tüketebilirsiniz. Fakat bu kez iğdeyi kaynatıp suyunu içmelisiniz.

Ağız hijyenini sağlar

Sindirim sistemi ağızda başlar. Yiyeceklerin öğütülmesi sırasında ağız içinde yiyeceklerin parçaları kalabilir. Bu durum, gerekli özeni göstermediğiniz takdirde ağız yaraları, diş çürükleri ve aftlara neden olabilir. Bunlarla karşılaşmamak için, diş fırçaladıktan sonra iğde yağıyla gargara yaparak hijyen sağlayabilirsiniz.

İğde yaprağının suyu öksürüğe iyi gelir

Soğuk algınlığı, boğazın tahriş olması ya da çok daha basit olarak nefes borusuna su kaçması kısa süreli de olsa öksürüğe neden olabilir. İğde ağacının yaprağının kaynatılmasıyla elde edilen çayı içmek kısa sürede bu sorunu ortadan kaldırır.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:51
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