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Soğanın iyi geldiği 5 hastalık

Çeşitli hastalıklarda yardımımıza koşan soğan, güçlü antibiyotik ve antiseptik özelliği taşıyor.İçeriğindeki yüksek miktarda kükürt barındıran soğan, güçlü antiseptik ve antibiyotik özelliklerine sahiptir.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:36
Soğanın iyi geldiği 5 hastalık

Querecetin olarak bilinen antioksidanı çokça bulunduran soğan, günlük hayatta yaşayabileceğiniz birçok rahatsızlıkta rahatlıkla başvurabileceğiniz bir şifa kaynağıdır.

Binlerce yıldır ilaç olarak kullanılan soğan ve soğan suyu; kükürt ve flavanoid özellikleri ile diyabet, artrit, kalp ve kolesterolü dengelemesiyle bilinir. Ayrıca solunum sorunlarına da iyi geldiği tespit edilmiştir.

Soğanın Faydaları Nelerdir?

1- Böcek sokmaları

Alerjik durumlarda arı sokmaları ölümcül olabilmekte. Böyle bir şey başınıza geldiğinde ilk olarak batan iğneyi çıkarmalısınız. Ardından ezilmiş ya da rendelenmiş sulu soğanı arının soktuğu bölgeye uygulayın. Böylece şişme ve yanma hissi en aza inecektir. Kısa sürede de ağrılarınız yok olur.

2- Yüksek Ateş

Özellikle çocuklarda çok sık görülen yüksek ateş rahatsızlığında da soğanı güvenle kullanabilirsiniz. Ayağınızın etrafına soğan dilimleri yerleştirerek çorap giymelisiniz.

3- Detoks Özelliği

Soğan, barındırdığı yüksek antioksidan maddeler ile vücuttaki zararlı toksinleri atarak arınmanızı ve kilo kaybetmenizi sağlar.

4- Tıkalı Kulaklar İçin Soğan

Soğanın cücüğünü (en orta kısmını) alarak bir ince bir beze sarın. Kulak kanalınıza yerleştirin ve hareket ettirmeden bir gece o şekilde bekletin. Sabah uyandığınızda kulak içindeki reçinemsi yapı yumuşayarak kulak tıkanıklığı açılacaktır.

5- Yanıklar İçin Soğan Tedavisi

Vücudunuzda bir yanık mevcutsa o bölgeye bir dilim soğan yerleştirin ve bekletin. Kısa sürede acı hissi azalır ve rahatlarsınız. (bu teknik basit yanıklar için tavsiye edilir) İsteyenler soğan suyunu yanığın üzerine dökerek de tedavi uygulayabilir. Böylece yanığın üzerine daha az baskı yapmış olursunuz.

Ayrıca soğanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, mikroplara karşı vücudu koruduğu kanıtlanmıştır.

Soğanın faydalarının tamamı soğan suyunda da bulunur.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:36
  1. soğan
  2. soğanın faydaları
  3. Böcek sokmaları
  4. yüksek ateş
  5. Detoks Özelliği
  6. Tıkalı Kulaklar İçin Soğan
  7. Yanıklar İçin Soğan Tedavisi

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