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Soğanın faydaları nelerdir?

Soğanın faydaları nelerdir? İşte soğanın iyi geldiği hastalıklar...

03 Ağustos 2018 Cuma 21:45
Soğanın faydaları nelerdir?

SOĞANIN BESİN DEĞERİ

1 orta boy soğan (110 gr) ortalama 44 kaloridir. Kolesterol ve yağ içermez. Besin lifi bakımından oldukça zengindir ve 1 adet soğan, sağlıklı sindirim sistemi için kritik önemi olan besin lifinden 2 gram içerir. Yani 1 soğan yiyerek günlük besin lifi ihtiyacının %7’sini almanız mümkün. Soğan aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum mineralleri bakımından zengin bir besindir.

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Tansiyon: Soğanda bulunan “quercetin” adlı bileşenin tansiyonu düşürdüğü ve hipertansiyon hastalarında tansiyon kontrolüne yardımcı olduğu yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır.

Kolesterol: HDL yani “iyi” kolesterolünüzü yükseltmek istiyorsanız uzmanların önerisi günde yarım çiğ soğan yemeniz yönünde. Özellikle yüksek kolesterollü, yağlı et yemekleri sırasında soğan yiyerek kötü kolesterolün olumsuz etkilerine karşı damalarınızı koruyabilirsiniz.

Mide krampları: Yapılan araştırmaya göre kırmızı soğan gıda zehirlenmesine ve strese bağlı mide kramplarını rahatlamaya yardımcı oluyor.

Diyabet: Besin lifi bakımından zengin olan soğan kan şekeri dalgalanmalarını önler ve az miktarda besin lifi tüketimi nedeniyle yaşanan kabızlığa iyi gelir. Soğan, hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastalarında glikoz seviyelerinin düşürülmesine yardımcı bir sebzedir.

İdrar Söktürücü: Soğan güçlü bir idrar söktürücüdür ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Öksürük: Geleneksel olarak bronşit ve astım tedavisinde kullanılan soğan suyu aynı zamanda kuru öksürüğe de iyi gelmektedir.

HANGİ SOĞAN DAHA FAYDALI?

Tüm soğan türleri belirli oranlarda antioksidan içeriyor. Ancak kırmızı soğanın ve beyaz soğana göre daha güçlü bir antioksidan olduğu belirtiliyor. Soğanın köke yakın bölümü kanserden korunma sağlayan bileşenler bakımından en zengin bölgesi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 21:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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