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Soğanda fiyat düştü ette değişiklik yok

Son dönemde aşırı derecede artan soğan ve patatesin fiyatı gerilemeye başlarken, vatandaş ette de fiyatların aşağı çekilmesini bekliyor. Et ve Süt Kurumu marketlerinde ucuz et satışının yaygınlaştırılması isteniyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:21
Soğanda fiyat düştü ette değişiklik yok

Soğan ve patates fiyatlarının düşmeye başlamasıyla gözler ‘et’e çevrildi. Hükümet, et fiyatlarının artışını önlemek için başta ithalat olmak üzere bir dizi önlem alırken, aşırı fiyat artışının önüne geçildi ancak fiyatlarda pek gerileme sağlanamadı. Vatandaşlar sebze ve meyvede olduğu gibi et fiyatlarında da düşüşü sağlayacak önlemlerin bir an evvel alınmasını talep ediyor.

ET İTHALATI ÇÖZÜM OLMADI

Kasım 2017’de yurt dışından et ithal ederek kâr etmeden, büyük bir kampanya ve umutla başlanan ucuz marketlerdeki kıyma ve kuşbaşılık et satışları fiyatların yükselmesine engel olamadı. İthalat, uzun dönemde yerli üreticilerin üretimi bırakmasına, daha sonra ise düşen üretim sebebiyle et fiyatlarının daha hızlı bir şekilde artmasına neden oldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonda yüzde 9,86 artış gözlenirken et fiyatlarındaki 6 aylık değişim dana etinde yüzde 6,56, küçükbaş hayvan etinin yüzde 24,1 ve tavuk etinin yüzde 21,1 olarak gerçekleşti.

7 YILDA 6,2 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

2011-2018 Mayıs ayı döneminde yapılan 6 milyar 230 milyon dolar tutarında et ithal edildi. Bu ithalat et fiyatlarını düşürmemiş tam tersi olarak daha artmasına sebep olurken et fiyatlarındaki artış nerede ise enflasyonun üzerinde artma eğilimi devam etmekte.

Yıllar içerisinde yaşanan ekonomik krizler ve sektörel politika değişiklikleri (kasaplık hayvan ve kırmızı et ithalatı kararı gibi) hayvancılıkla uğraşan kesimlerde tedirginlik ise devam ediyor. Son dönemlerde canlı hayvan ve kırmızı et fiyatlarındaki istikrarsızlık sonucu artan mali risk, besicilerin üretimle ilgili hedef ve beklentilerini olumsuz yönde etkilerken son dönemde  marketlerde devlet eliyle ucuz ithal et satışları da fiyatların gerilemesine yeterli olmadı.

ÜRETİCİLER ÇİFTLİKLERİ YA KAPATIYOR YA SATIYOR

Hükümet, et üretimini artırmak için birçok teşvike başvuruyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı artırmak için bu teşvikler de yeterli gelmiyor.

Türkiye’nin değişik yerlerinde çok sayıda çiftlik ya kapanmayı ya da yeni sahiplerini bekliyor. Bir bölümü işler durumda olan çiftliklerin fiyat aralıkları ise değişiyor. 1 milyon liraya da 50 milyon liraya da alıcı bekleyen çiftlik var.

Tesis sahiplerinden kimi başka sektöre girmek istediği için, kimi yaptığı ortaklıktan ayrılmak için satış kararı aldıklarını belirtti. Bazı çiftlik sahipleri ise iş yükünün ağırlığı ve tarımsal üretim maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı çiftliklerini satışa çıkardıklarını ifade ediyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:21
  1. ithal et
  2. soğan
  3. patates
  4. Et ve Süt Kurumu

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