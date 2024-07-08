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Kadın - Aile Soğan ve balı karıştırıp 1 kaşık yerseniz! Pek çok kişi bilmiyor, güç kaynağı! Nasıl böyle bir şey olur dedirtecek
Kadın - Aile

Soğan ve balı karıştırıp 1 kaşık yerseniz! Pek çok kişi bilmiyor, güç kaynağı! Nasıl böyle bir şey olur dedirtecek

Yeniakit Publisher
2024-07-08 22:04:00 - 2024-07-08 22:05:49
Soğan ve balı karıştırıp 1 kaşık yerseniz! Pek çok kişi bilmiyor, güç kaynağı! Nasıl böyle bir şey olur dedirtecek

Soğan ve bal kürünün yapılan laboratuvar araştırmalarına göre gribe iyi geldiği bildirildi.

Kış aylarında ve yaz aylarında en çok şikâyet edilen sağlık problemlerinden biri grip ve öksürüktür. Bazen kendinizi çok iyi hissetseniz bile öksürük bir türlü geçmek bilmez. Böyle durumlarda bitkisel çözüm yolları imdada yetişmektedir.

Bir soğanla ve bir yemek kaşığı bal ile hazırlayabileceğiniz soğan bal kürü kuru öksürüğe ve gribe çare oluyor.

TARİFİ NASILDIR?

Hazırlanışı oldukça basittir. Bir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayın. Ardından üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu için. Öksürüğünüze iyi gelecektir. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji verir.

KARABİBER DE EKLENMELİ

Karabiber ve bal karışımının da en büyük faydası öksürük üzerinedir. Karabiber, kimi zaman farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürükleri önlemede, kimi zaman da farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük fayda sağlar. Bal ilave edildiğinde ise etkisini daha da artırmaktadır. Kaynar suyun içerisine çekilmiş karabiber ve bal ekleyerek karıştırın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz.
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Bu yöntem kür sayesinde öksürük, soğuk algınlığı ve gripten kurtulabileceksiniz.

Soğan Bal Karışımı hakkında bilmeniz gereken bazı bilgiler

Soğan içeriğindeki bileşenlerle kanserden, başka hastalıklara kadar iyi gelen doğal bir ilaçtır. Soğan suyu ise balgamı yumuşatmakta ve bronşit gibi hastalıkların etkisini yok etmektedir. Astım krizinde etkili olan bileşenleri bile bu kür baskılamaktadır. Balla karıştırılan soğan suyu ise, boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda hızlı bir şekilde şifalı etkiye neden olur. Soğanın içeriğindeki cystein maddesi tıbbi tedavilerde kullanılan bazı ilaçların içeriğinde yer almaktadır.

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