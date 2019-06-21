Soğan, sarımsak bağırsak kanserini önlüyor

Bir araştırmada, sarımsak, pırasa, frenk soğanı gibi allium sebzelerinin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor. İşte uzmanların araştırmasına dair ilginç detaylar...

Git gide artan bağırsak kanseri hastalığından sonra uzmanlar yeni bir araştırmayı sonuçlandırdılar. Araştırmanın sonucunda sürekli yediğimiz o besinlerin bağırsak kanseri hücrelerini büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı.

Bir araştırmada, sarımsak, pırasa, frenk soğanı gibi allium sebzelerinin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor.

Her yıl bağırsak kanseri olanların sayısı giderek artıyor. Doktorlar bu kanser riskini azaltmak için günde bir küçük soğan tüketmenin yeterli olabileceğini söylüyor. Allium sebzelerdeki biyoaktif bileşiklerin daha önce meme ve prostat kanserine karşı koruduğu da araştırmalar tarafından gösterilmiştir. En son çalışmanın kıdemli yazarı Shenyang'daki Çin Tıp Üniversitesi Birinci Hastanesinden Dr Zhi Li, "Allium sebzelerin miktarını arttırınca, hastalıktan da korunabilirsiniz." diyor. Dr Li, pişirme yönteminin bir etkisi olduğunu da belirtiyor. Örneğin, soğanın kaynatılması faydalı kimyasalları azaltırken, taze sarımsakların dilimlenmesi ve ezilmesi yararlı olmuştur.