Soğan öldürmesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tane orta boy soğan, 1 tane orta boy domates rendesi, 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 tane çarliston biber, 1/2 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 tane yumurta

Soğan öldürmesi nasıl yapılır?

Öncelikle tarife soğanları piyazlık, biberleri de ince ince doğramakla başlayın.

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyun. Tereyağ eriyince, soğan ve biberleri ekleyip güzelce kavurmaya başlayın.

Soğanlar ve biberler kavrulduktan sonra salça ve domates rendesini ilave edip kavurmaya devam edin. Domatesler piştikten sonra üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave edin. Daha sonra tavanın üzerine bir kapak kapatıp 5 dakika kadar pişmesini bekleyin.

En sonunda pişen sebzelerin arasına boşluklar açarak kişi sayısına göre yumurta kırmanız gerekir. Bu esnada, isteğe bağlı olarak karabiber ve tuz koyduktan sonra tekrar üzerine bir kapak kapatıp yumurtaları iyice pişirmelisiniz. Yumurtalar iyice piştikten tarifiniz servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…