  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen bildiri yayımladılar: Türkiye bölgeye müdahale etsin!

Türkiye'nin doğal gaz keşfi CHP'de hazımsızlık yaptı! Veli Ağbaba'dan rezerv eleştirisi

Alman DW Türkçe'nin yeni doğal gaz keşif hazımsızlığı

Barda-pavyonda göremedikleri Necati Şaşmaz'ı böyle hedef aldılar! 'Kendini Mehdi sanıyor'

Destici'den sert tepki: Bırakın ona 'Başkanım' demeyi, toplantısına bile katılmadım!

Yeni doğal gaz keşfinin maddi değeri ne kadar?

Sedat Peker'e bir şok daha!

Yeni keşfedilen doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak? Bakan Dönmez açıkladı

Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet...Yatılı kilise okullarına ait 15 ton belge arşivini imha ettiler

Twitter’ın sansürlediği Nijerya Devlet Başkanı Buhari’den flaş karar: Faaliyetleri askıya alındı!
Hükümlü ve yükümlülerden çevre dostu uygulama
“ABD bunu kabullenmeli”
Cep telefonu kullananları ilgilendiren haber: Bu hizmet artık ücretsiz
Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj
Kadın - Aile Soğan öldürmesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Soğan öldürmesi nasıl yapılır?

Diğer adıyla soğan menemeni olarak bilinen soğan öldürmesi tarifi, menemenin lezzetini bir başka yapıyor. Kahvaltı sofralarının yanı sıra akşam yemeği sofralarında da yer alabilecek soğan öldürmesinin tarifi merak ediliyor. Peki, soğan öldürmesi nasıl yapılır? Soğan öldürmesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 13:48:00 -
Soğan öldürmesi nasıl yapılır?

Soğan öldürmesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tane orta boy soğan, 1 tane orta boy domates rendesi, 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 tane çarliston biber, 1/2 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 tane yumurta

Soğan öldürmesi nasıl yapılır?

Öncelikle tarife soğanları piyazlık, biberleri de ince ince doğramakla başlayın.

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyun. Tereyağ eriyince, soğan ve biberleri ekleyip güzelce kavurmaya başlayın.

Soğanlar ve biberler kavrulduktan sonra salça ve domates rendesini ilave edip kavurmaya devam edin. Domatesler piştikten sonra üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave edin. Daha sonra tavanın üzerine bir kapak kapatıp 5 dakika kadar pişmesini bekleyin.

En sonunda pişen sebzelerin arasına boşluklar açarak kişi sayısına göre yumurta kırmanız gerekir. Bu esnada, isteğe bağlı olarak karabiber ve tuz koyduktan sonra tekrar üzerine bir kapak kapatıp yumurtaları iyice pişirmelisiniz. Yumurtalar iyice piştikten tarifiniz servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay