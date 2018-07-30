THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Soğan kürünün faydaları nelerdir?

Soğan kürünün faydaları nelerdir? Soğan kürü nasıl hazırlanır? İşte soğan kürünün inanılmaz faydaları...İçerdiği A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti soğan, doğal iyot, silis, fosfor ve kükürt kaynağı olarak biliniyor. Hazmı kolaylaştıran soğanın, kanser üzerinde de olumlu etkisi vardır.Evinizde hazırlayacağınız doğal soğan kürünü 15 gün uygulayarak, hastalığınıza şifa bulabilirsiniz.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:56
Soğan kürünün faydaları nelerdir?

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI

Kadınlarda görülen ve "çikolata kisti" olarak bilinen miyom oluşumlarını tedavi eder.

Polikistik over tedavisinde fayda sağlar.

Regl düzensizliklerini ortadan kaldırır.

Menopoz şikayetlerini hafifletmek için tüketilir.

Kıl dönmelerinde kullanılabilir

Ciltteki iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

İçeriğindeki sulfosid, antibiyotik kullanımını azaltır.

Dolaşım sistemi aksaklıklarını düzenler.

Soğan zarı, diz kıkırdağı içerisinde bulunan sıvıyı taze tutar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Yağlanmayı azaltarak, zayıflamaya yardımcı olur.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Sinüzitin ilerlemesine engel olur.

Kandaki gliserit oranının düşmesine yardımcı olur.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Açık kahverengi kabuklu soğanlardan seçin. Yıkadığınız soğanları bir süre sirkeli suda bekletin.

Bir tencerenin içerisine su koyarak, kaynatın. Kaynattığınız suyun içerisine soğanları 4 parçaya bölerek kaynatınız.

5 dakika kaynatacağınız soğanlar, kür olarak hazır hale gelir.

SOĞAN KÜRÜ TÜKETİMİ

Hazırladığınız kürü öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce bir bardak tüketin.

Kürü mutlaka taze tüketmeye özen gösterin.

En az altı ayda bir kez 15 gün süreyle tüketin.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'lilerden yeni gazete: Türk Gün
    1. MHP'lilerden yeni gazete: Türk Gün
    2. Sağanak yağış tren seferlerini durdurdu
    3. Huzur arayanların adresi: Mençuna..
    4. Roma döneminde inşa edildi: Kuşyakası..
    5. 2018 Asya Oyunları öncesi büyük şok!..
    6. Buzdolabına konulmaması gereken besinler
    7. Trump'tan şaşırtan İran çıkışı: Hiçbir..
    8. Plastik ürün kullanırken dikkat!
    9. 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi!
    10. 64 yıllık sırrı sosyal medya çözdü
    11. Parmak arası terliğin zararı
    12. Benzersiz bir yapı: Amasra Fatih Camii
    13. Zatürre bulaşıcı mıdır?
    14. Sosyal medya şişmanlatıyor!
    15. Gülmek stresi azaltıyor!
    16. Evlilik korkusu: Gomofobi
    17. Reyhan şerbeti tarifi
    18. Çocuğunuz sosyal medya bağımlısı mı?
    19. Çocuğunuzu mutlu etmek için yapmanız..
    20. Mutlu evliliğin sırları nelerdir?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?