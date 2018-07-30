Soğan kürünün faydaları nelerdir?

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI

Kadınlarda görülen ve "çikolata kisti" olarak bilinen miyom oluşumlarını tedavi eder.

Polikistik over tedavisinde fayda sağlar.

Regl düzensizliklerini ortadan kaldırır.

Menopoz şikayetlerini hafifletmek için tüketilir.

Kıl dönmelerinde kullanılabilir

Ciltteki iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

İçeriğindeki sulfosid, antibiyotik kullanımını azaltır.

Dolaşım sistemi aksaklıklarını düzenler.

Soğan zarı, diz kıkırdağı içerisinde bulunan sıvıyı taze tutar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Yağlanmayı azaltarak, zayıflamaya yardımcı olur.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Sinüzitin ilerlemesine engel olur.

Kandaki gliserit oranının düşmesine yardımcı olur.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Açık kahverengi kabuklu soğanlardan seçin. Yıkadığınız soğanları bir süre sirkeli suda bekletin.

Bir tencerenin içerisine su koyarak, kaynatın. Kaynattığınız suyun içerisine soğanları 4 parçaya bölerek kaynatınız.

5 dakika kaynatacağınız soğanlar, kür olarak hazır hale gelir.

SOĞAN KÜRÜ TÜKETİMİ

Hazırladığınız kürü öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce bir bardak tüketin.

Kürü mutlaka taze tüketmeye özen gösterin.

En az altı ayda bir kez 15 gün süreyle tüketin.