Soğan kabuklarını atmayın!

Soğan kabuğu suyu, aslında birçok kişi bilmese de son derece faydalı bir bitkisel maddedir. Birçok derde deva olan bu bitkisel ürünü birçok insan evinde yaparak tüketmektedir.



Hemen hemen vücudun her yerinde farklı faydalar sağlayarak kişiye şifa vesilesi olan soğan kabuğu suyunu bilen kişiler beli aralıklarda içmektedir. Öyle ki birçok tıbbi ilaçların gösteremediği etkiyi göstermektedir.

Ancak bu bitkisel ürünün tabi ki küçük yaştaki çocuklar tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Soğan kabuğu suyu faydalarının bir kısmını da tabi ki soğanın faydalarından almaktadır. Soğanın insan sağlığındaki olumlu etkileri aynen soğan kabuğu suyu içerisinde de bolca bulunmaktadır.

Bunun yanında bir de suyunun elde edilmesi ile soğanın faydaları daha çok görülebilmektedir.

Birçok bitkisel fayda sağlayan ürün arasında bulunan soğan suyu herkesin çok rahat bir şekilde elde edebileceği bir şey olduğundan istenildiği zaman insanlar soğan kabuğu suyu tüketebilirler.

Fakat düzenli bir şekilde belli aralıklarda tüketilmesi şarttır.



Soğan kabuğu suyunun en büyük faydası bağışıklığa olan etkisidir. Genç, yaşlı herkes özellikle soğuk kış aylarında soğan kabuğu suyu tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirebilirler. Öyle ki soğuk havalarda bu bitkisel maddenin içilmesi, bağışıklık sisteminizin hızla güçlenmesine ve bu sayede hastalıklardan çok daha rahat bir şekilde korunmanıza vesile olacaktır.

KOLESTEROLE, BRONŞİTE

Soğan kabuğu suyu özellikle yaşı ilerlemiş kişilerde problem haline gelen kolesterol probleminin çözümü katkı sağlamaktadır.



Soğan kabuğu suyu bronşit probleminin önlenmesinde etkisi son derece büyüktür. Bu durumda genellikle kişiler, soğan kabuğu suyunu ılık süte karıştırarak tüketmektedir. Sizlerde bu şekilde tüketebilirsiniz.

Özellikle kadınlarda vajinal iltihaplanmalar ya da idrar yolu rahatsızlıklarında soğan kabuğu suyu etkisi son derece büyüktür.



Yine birçok kişide meydana gelen ağız yaraları da bu şekilde ortadan kaldırılabilmektedir. Bunun için kişinin soğan kabuğu suyunu tam olarak yutmasına bile gerek yoktur. Sadece belli aralıklarda ağız içinde gargara yapılması bu durumun ortadan kaldırılması için yeterli olacaktır.

Soğan kabuğunun suyunu hazırlamadan önce kabukları bir süre sirkeli suda bekletmeli ve süzmelisiniz. Sirkeli suda bekletirseniz, kabuklar dezenfekte olur. Sonra kabukları cam bir kaseye koyun ve içeçeğiniz miktar oranında üzerine kaynamış su ilave edin ve 20 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Ardından süzün ve suyundan günde en az 1 çay bardağı için.

Hekime danışmadan asla içmemelisiniz

Kuru soğan kabuğunun sağlık için ne kadar faydalı olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Ancak bazı özel durumlarda zararlı olduğu gerçeği de bilinmektedir. Onun için kuru soğan kabuğu suyu tüketimine başlamadan önce mutlaka doktora danışmak oluşabilecek risklerin önüne geçmek adına önemlidir. Bazı hastalıklardan dolayı devamlı ilaç kullanan kişiler kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışmalıdır.

GELELİM YARARLARINA

Böbreklerde oluşan taşın düşmesinde etkili rol oynar.

Ciltte oluşan yaraların iyileşme sürecini kısaltır. Egzama gibi cilt hastalıklarına karşı iyi gelir.

Birçok kanser türüne karşı faydalıdır.

Antibakteriyel etkisi ile vücutta serbest radikaller ile savaşır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Saç bakımı için kuru soğan kabuğu kaynatılarak suyu kullanılabilir.

Kemik hastalıklarına karşı faydalıdır. Kemik kaybını önleyici etki sağlar.

Alerjik hastalıklara karşı iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır.

Sinir sistemi için de faydalı bir besin kaynağıdır. Özellikle stres ile mücadele etmeye yardımcı olur ve bu sayede ruh sağlığı üzerinde olumlu etki yapar.

Kan şekeri düzeyini kontrol altında tutar. Yüksek şekerin oluşturabileceği riskleri en aza indirir.

Damar tıkanıklığını önleyici etkisi vardır.

Balgam söktürücü, nefes darlığını giderici ve öksürüğü kesici etki sağlar.

Nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı iyi gelir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi vardır.

Metabolizmanın aktif bir şekilde çalışmasını sağlar.