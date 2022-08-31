Soğan kabuklarını atmamak için birçok nedeniniz var!

Cilt sağlığı için birebir

Araştırmalar, soğanın kahverengi dış kabuğunun antioksidan, lif ve flavanoid bakımından zengin olduğunu gösteriyor. Soğanın dış kabuğu bu özellikleriyle cilt sağlığı bakımından eşsiz bir kaynak.

Damar tıkanıklığı ve hipertansiyon sorununuz varsa…

Bundan sonra soğan kabuklarını daha bir özenle saklamalısınız. Soğan kabuğu içeriğindeki kuersetin sayesinde damar tıkanıklığını ve hipertansiyonu azaltıcı etkiye sahip.

Bunların yanı sıra, soğan kabuğu kanser önleyici, antibakteriyel ve anti mantar bileşenler bakımından da oldukça zengin.

Beslenmenizde soğan kabuğuna yer vermek aşağıdaki hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor:

Kalp ve damar hastalıkları (kardiyovasküler hastalıklar)

Kolon kanseri

Obezite

Tip 2 diyabet

Sindirim sistemi problemleri

Kan akışınızı düzenleyecek bir çaya ne dersiniz?

Hazırlanışı oldukça zahmetsiz olan bu çay, aynı zamanda harika bir detoks içeceğidir. Biriktirdiğiniz soğan kabuklarını cam bir kavanoza koyun. Çayınıza koyacağınız kadar soğan kabuğunu kavanozdan alıp kaseye yerleştirin ve üstüne kaynamış su ekleyin. Kasenin üzerini kapatıp 15 dakika bekleyin. Bu sürede soğan kabukları suyu emecek. 15 dakika sonra çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz. Maksimum etki için yatmadan önce içilmesi öneriliyor.

Soğan kabukları yemeklerde nasıl kullanılır?

Soğan kabuğunu doğrudan yemek pek iştah açıcı olmadığı için çorbalarınızda veya yemeklerinizde kullanmak en güzeli. Yıkadığınız soğan kabuklarını ufak parçalar halinde atıp yiyerek veya büyük parçalar halinde atıp daha sonra içinden çıkartarak kullanabilirsiniz.

Besin değeri yüksek lifler kanserle savaşıyor

Soğan kabuğunun içerdiği yüksek lifler takviye edici gıda olarak paha biçilemez. Bu lifler, bağırsaklarda biriken toksinin atılmasına yardımcı olarak, vücudun pH dengesinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Toksinlerden arınmış bağırsaklarda tümör hücrelerinin oluşumu ve gelişimi önleniyor. Ancak, hamile kadınların ve emziren annelerin soğan kabuğunu kullanması önerilmiyor.