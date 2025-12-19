Haber Merkezi Giriş Tarihi: Denizlerde ölümcül virüs!
Bilim insanları, dronlar yardımıyla balinaların nefeslerinden topladıkları örnekleri analiz ederek Arktik'te bir ilke imza attı. Yapılan araştırmada, deniz memelileri arasında toplu ölümlere yol açabilen ölümcül 'morbillivirus'ün ilk kez Arktik Dairesi'nin kuzeyine kadar ulaştığı kanıtlandı. Bilim dünyasında çığır açan yeni bir araştırma, Arktik dairesinde yaşayan kambur balinalar ve diğer dev deniz memelileri arasında oldukça bulaşıcı ve ölümcül bir virüsün yayıldığını ilk kez kanıtladı. İngiltere ve Norveç'ten üniversitelerin ortaklığında yürütülen çalışma, insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı yenilikçi bir yöntemle okyanus devlerinin sağlık durumuna ışık tuttu.