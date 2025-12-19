Denizlerde ölümcül virüs!

ERKEN UYARI VE GELECEK STRATEJİSİ Norveç'teki Nord Üniversitesi'nden Helena Costa, temel amaçlarının okyanus yaşamına yönelik tehditleri büyük bir salgına dönüşmeden önce erkenden tespit etmek olduğunu ifade etti. Bilim insanları, iklim değişikliği gibi çevresel stres faktörlerinin balina sağlığını nasıl etkilediğini anlamak için bu "uzaktan izleme" metodunu uzun vadeli ve kalıcı bir sürveyans (izleme) sistemine dönüştürmeyi planlıyor. İngiltere ve Norveç ortaklığındaki bu çalışma, okyanus sağlığının korunması adına teknoloji ve biyolojinin birleştiği en somut örneklerden biri olarak kayıtlara geçti.