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Ekonomi Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60’ı 3 ülkeye yapıldı
Ekonomi

Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60’ı 3 ülkeye yapıldı

2019-2020 sezonunda 145.7 milyon dolar karşılığı 84 bin ton zeytin ihracatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:38:00 -
Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60’ı 3 ülkeye yapıldı

İhracattan 3 ülke yüzde 60 pay aldı. Bu ülkelerden Almanya’ya 42.5 milyon dolar karşılığı 16 bin 479 ton, Irak’a 25.6 milyon dolar karşılığı 20 bin 716 ton, Romanya’ya ise 18.3 milyon dolar karşılığı 13 bin 940 ton ürün gönderildi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, Türkiye’nin önemli ir gıda tedarikçisi olduğuna işaret etti. Avrupa’dan ve bölge ülkelerden gelen zeytin talebinin arttığına dikkat çeken Bakan, “Irak pazarında öne çıktık. Daha önce bu pazara İspanya hakimdi. Gemlik zeytini ve diğer çeşitler de Iraklıların ilgilerini çekiyor. Bu sevindirici bir gelişme” dedi. Romanya’nın da yıllık ortalama 30-40 bin ton zeytin tükettiğini belirten Bakan, bu pazarı da en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

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