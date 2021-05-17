Sofi Nurettin öldü mü? Sofi Nurettin kimdir?
Terör örgütü PKK'nın, Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'i öldürüldü mü? Sofi Nurettin öldü mü? Sofi Nurettin kimdir? soruları son dakika merak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında terör örgütü PKK ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan PKK sorumlusu Sofi Nurettin ile ilgili müjdeyi verdi. Peki, Sofi Nurettin öldürüldü mü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü. Erdoğan konuşmasında PKK liderlerinden Sofi Nuettin ile ilgili önemli bir konuyu açıkladı.
Sofi Nurettin öldü mü?
Erdoğan Sofi Nurettin'in öldürülmesine ilişkin, "MİT'in sürdürdüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Sorumlusu Irak'ın Kuzeyi'nde etkisiz hale getirildi." diye konuştu.
Sofi Nurettin kimdir?
Sofi Nurettin (K)'in asıl adı Nureddin Halef el-Muhammed'dir. PKK/KCK terör örgütü, elebaşı A. Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2003'te Partiya Yekitiya Demokrat/Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) kurmuştur. Sofi Nurettin PKK'nın Suriye Sorumlusudur.