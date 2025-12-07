  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

7 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

24 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor

2026 Dünya Kupası'na gidersek maç programımız belli oldu: İşte statlar ve saatler

Tutuklu başkan apar topar hastaneye kaldırıldı! Cezaevinde fenalaştı

Polonya Dışişleri Bakanı 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtını verdi

Trump bastırdı Herzog geri adım atmadı! İsrail egemenlik resti çekti!

Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti

İstanbul derbisinde puanlar bölüşüldü
Gündem Şofbenden sızan gazdan ölmüştü! 18 yaşındaki Şebnem toprağa verildi
Gündem

Şofbenden sızan gazdan ölmüştü! 18 yaşındaki Şebnem toprağa verildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şofbenden sızan gazdan ölmüştü! 18 yaşındaki Şebnem toprağa verildi

18 yaşındaki Şebnem, banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti Genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde polis memuru Özcan Çetinkaya'nın 18 yaşındaki Şebnem Çetinkaya, babaannesinin Gülüç’teki evinde kaldığı sırada banyodaki tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Gülüç mevkiindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; banyo yapmak için içeri giren Şebnem Çetinkaya, uzun süre dışarı çıkmayınca durumdan şüphelenen aile bireyleri kapıyı açarak içeri girdi. Genç kızın baygın halde yerde yattığını gören yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaklaşık bir saat boyunca Çetinkaya’yı hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti. İlk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından Çetinkaya ailesi ve mesai arkadaşları derin üzüntü yaşadı. Genç kız için Hatip Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, çok sayıda polis memuru, kurum amiri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şebnem Çetinkaya, dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi.

Tıbbın açıklayamadığı direnç: Beyinsiz doğan genç kız 20 yaşında!
Tıbbın açıklayamadığı direnç: Beyinsiz doğan genç kız 20 yaşında!

Yaşam

Tıbbın açıklayamadığı direnç: Beyinsiz doğan genç kız 20 yaşında!

Kontrolden çıkan minibüs refüje çıktı: Genç kız ölümden döndü!
Kontrolden çıkan minibüs refüje çıktı: Genç kız ölümden döndü!

Yerel

Kontrolden çıkan minibüs refüje çıktı: Genç kız ölümden döndü!

Öğrenci yurdunun 4. Katından düşen genç kız hayatını kaybetti
Öğrenci yurdunun 4. Katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Gündem

Öğrenci yurdunun 4. Katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Genç kızın önünü kesip tecavüze yeltenmişlerdi: Tahliye edildiler!
Genç kızın önünü kesip tecavüze yeltenmişlerdi: Tahliye edildiler!

Gündem

Genç kızın önünü kesip tecavüze yeltenmişlerdi: Tahliye edildiler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23