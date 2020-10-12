  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel SODİMER'den öğrenci, öğretmen ve velilere okula dönüş önerileri
Aktüel

SODİMER'den öğrenci, öğretmen ve velilere okula dönüş önerileri

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan: - "Öğrenciler, dijital eğitim sürecinde anlamadığı ve eksik olduğunu düşündüğü konuları belirleyerek bu konularda öğretmenlerinden yardım almalı, psikolojik yardım almaktan çekinmemeli" - "Bu süreçte, öğretmenlere birçok görev düşmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerine karşı daha anlayışlı ve sakin tutum sergilemesi oldukça önemlidir" - "Yüz yüze eğitim sistemini tercih etmeyerek dijital eğitime devam edecek velilerin, eğitim konusunda öğretmenlerle iş birliği içinde olması oldukça önemlidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:53:34 -
SODİMER'den öğrenci, öğretmen ve velilere okula dönüş önerileri

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik okula dönüş önerilerini içeren üç ayrı rapor hazırladı.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına bugün itibarıyla geçildiğini anımsattı.

Uzun bir aranın ardından öğretmen ve öğrencilerin aşamalı olarak okula döndüğünü ifade eden Eraslan, bu süreçte, öğrenci, öğretmen ve velilerin dikkat etmesi gerekenleri içeren üç rapor hazırladıklarını belirtti.

Araştırmacılar Aslı Ünal ve Hande Sıla Ergezer ile hazırladıkları çalışmalara SODİMER'in internet sayfasından ulaşılabileceğini kaydeden Eraslan, raporlarda öğrenci, öğretmen ve veliler için önerilerin yer aldığını dile getirdi.

Öğrencilere yönelik raporda, kişisel temizlik ve hijyen ile öğretmen ve arkadaşlarla ilişkilerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulandığını aktaran Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öneriler arasında, öğrencilerin dijital eğitim sürecinde anlamadığı ve eksik olduğunu düşündüğü konuları belirleyerek bu konularda öğretmenlerinden yardım almaları, psikolojik yardım almaktan çekinmemeleri yer alıyor. Yine öğrenciler dijital eğitim sürecinde yaşadığı deneyimleri akranları ve öğretmenleriyle paylaşmalı, dijital eğitim içeriklerine ulaşabilmek için cihazının EBA sistemi ile uyumlu olmasına dikkat etmeli, uzun zamandır evde vakit geçirdikleri için okulda olduğu süreçte sosyal ve fiziksel etkinliklere öncelik vermeli, okulda ve dijital eğitimde öğrendikleri bilgileri güncel tutmak ve pekiştirmek için dijital kütüphane, eğitici dijital oyun ve online eğitim etkinliklerini kullanmalı. Bu şekilde yapan öğrencilerimiz okula daha kısa sürede adapte olacaklardır. "

Öğretmenlere yönelik raporda da önemli uyarıların bulunduğuna işaret eden Eraslan, okullarda eğitime başlandığında ilk olarak Kovid-19'a karşı alınacak hijyen önlemlerinin belirlenmesi ve çeşitli yöntemlerle öğrencilere aktarılması gerektiğini vurguladı.

- "Öğretmenler tarafından Kovid-19 belirtileri iyi tanımlanmalı"

Önlemlerin, öğrenciler ve diğer personel tarafından uygulanmasının takibinin önemli olduğunu kaydeden Eraslan, öğretmenlere yönelik önerileri şöyle sıraladı:

"Öğretmenler tarafından Kovid-19 belirtileri iyi tanımlanmalı ve belirti gösteren bir öğrenciyle karşılaşıldığında atılacak adımlar planlanmış olmalıdır. Öğrenme kayıpları ve öğrenme eksiklikleri belirlenmelidir. Bunun için her kurum 'neler hatırlıyorum değerlendirmesi'ni yapmalıdır. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin eksik kaldığı noktalar belirlenmeli, öğretmenler bu konulara yönelik sınıf içi çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmelidir."

Yemek ve ders etkinlikleri için mümkün olduğunca açık hava ortamlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Eraslan, öğrencilerin duygu ve ihtiyaçlarına daha fazla dikkat edilmesinin önemine işaret etti.

Hijyen malzemelerinin doğru şekilde kullanılması gereğini dile getiren Eraslan, "Sınıflar ve öğrenciler aynı öğrenme ihtiyaçlarına sahip öğrenme grupları özelinde tasarlanmalı, planlanmalı ve yürütülmelidir." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim döneminden sonra, öğrenci ve öğretmenlerin okula adaptasyon süreci yaşamasının normal olduğunu kaydeden Eraslan, "Bu süreçte, öğretmenlere birçok görev düşmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerine karşı daha anlayışlı ve sakin bir tutum sergilemesi oldukça önemlidir. Öğrencileri derse katılım için motive etmeye yönelik etkinlikler ve oyunlaştırma yönteminin derslere dahil edilmesi bu konuda etkili olacaktır." diye konuştu.

- "Aileler hijyen malzemeleri konusunda çocuklarını bilinçlendirmeli"

Bu süreçte ailelere de önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Eraslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aileler maske, dezenfektan, eldiven gibi hijyen malzemelerinin kullanımı konusunda çocuklarını bilinçlendirmelidir. Çocuklara arkadaşlarıyla oynarken ya da yemek saatlerinde sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemesi anlatılmalı, maske gibi kişisel eşyalarını diğer kişilerle paylaşmaması gerektiği uygun bir dille açıklanmalıdır. Yüz yüze eğitim sistemini tercih etmeyerek dijital eğitime devam edecek velilerin, eğitim konusunda öğretmenlerle iş birliği içinde olması oldukça önemlidir. Veliler okulla birlikte çocuğa en uygun öğrenme yöntemine karar vermeli, çocuğa özel programlar oluşturulmalı ve çocuğun bu programa bağlı kalmasına özen gösterilmelidir. "

Dijital eğitim sürecinde kullanılan tablet özelliklerinin EBA ile uyumlu olması gerektiğini anlatan Eraslan, velilerin, eğitim süreci boyunca öğretmenlerle iletişim halinde bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

- "Veliler sabırlı ve destekleyici bir tutum sergilemeli"

Öğretmen tarafından gönderilen ders sonrası pekiştirme etkinlikleri ve ödev gibi içerikler konusunda öğrencilerin teşvik ihtiyacı duyabileceğini ifade eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Çocuklar sürece uyum sağlarken veliler de sabırlı ve destekleyici bir tutum sergilemelidir. Uzun zamandır vaktinin büyük bir bölümünü evde geçiren ve eğitimine dijital ortamlarda devam eden öğrencilerin okula uyum sağlamakta çeşitli zorluklar yaşaması oldukça normaldir. Bu süreçte ise velilerin çocuklarına karşı anlayışlı, sabırlı ve destekleyici yaklaşımı çocukların psikolojik olarak okula hazırlanmasında oldukça önemlidir.

Dijital eğitim devam ederken öğrencilerin teknolojik motivasyonları da yüksek tutulmalıdır. Tablet, televizyon, telefon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlar pandemi sürecine kadar bir eğlence aracı olarak benimsenirken, dijital eğitim sürecinde bir ders aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple öğrencilerin sürece uyum sağlama konusunda birtakım sıkıntılar yaşaması muhtemeldir. Bu süreçte aileler çocuklarının teknolojik motivasyonunu yüksek tutabilmek için çaba göstermelidir. Öğretmenler tarafından belirlenen öğrenme planına uygun davranılmalıdır."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi
Medya

Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi

ABD merkezli FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli, PKK'nın yaktığı orman yangınlarını devlete yükledi. Devletin ormanları rant için yaktığı şek..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay