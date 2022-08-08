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Kadın - Aile Sodalı kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kolay bayatlamayan kurabiye tarifi:
Kadın - Aile

Sodalı kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kolay bayatlamayan kurabiye tarifi:

Ağızda dağılan bayatlamayan bir kurabiye tarifi arayanlar 'Sodalı kurabiye olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sodalı kurabiye nasıl yapılır? Kolay kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2022-08-08 23:30:00 -
Sodalı kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kolay bayatlamayan kurabiye tarifi:

Çayın yanına leziz bir kurabiyeye kim 'hayır' diyebilir. İşte, leziz bayatlamayan kurabiye tarifi...

Tuzlu kolay bayatlamayan kurabiye tarifi:

Malzemeler:

  • 3 su bardağı un
  • Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı maden suyu
  • 1 adet yumurta (Sarısı üzerine)
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı çörekotu

Sodalı kurabiye nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve yoğurun.

Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Hamurdan parçalar koparıp şekil verin.

Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kurabiyeleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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