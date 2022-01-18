Sodalı kek tarifi, nasıl yapılır?
Soda kabartma tozuyla da birleşince kekin muhteşem bir şekilde kabarmasına ve sünger gibi nefis bir kıvamı olmasına yardımcı oluyor.
Sodalı kek tarifi
Sodalı Kek Malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 küçük şişe soda
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı dolusu kakao
- 2,5 su bardağı beyaz un
Sodalı kek nasıl yapılır?
Yumurta ve şekeri derin bir kaseye alıp mikserle çırpıyoruz. Açık sarı renk alana kadar çırpıyoruz. İçine sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Ardından soda ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Vanilya un kabartma tozunu ekleyip pürüzsüz bir hamur olana kadar çırpıyoruz. Kek kalıbını katı yağ ile yağlayıp hafif şeker serpiyoruz. Kek hamurunun 3'de 2 sini kalıba boşaltıyoruz. Geri kalan hamura kako ekleyip yeniden karıştırıyoruz. Ardından sade kek hamurunun üzerine kakaolu hamuru boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. Fırından fırına pişme süresi değişir. Bu sebeple 25 dakiakdan sonra kürdan batırıp çıkarabilirsiniz. Kek hamuru kürdana yapışıyorsa pişirmeye devam edin kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. Afiyet olsun.