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Sodalı kek nasıl yapılır? İşte, sünger kek tarifi

Hem yumuşacık hem de hacimli bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte dillere destan sünger kek tarifi...

21 Eylül 2019 Cumartesi 18:37
Sodalı kek nasıl yapılır? İşte, sünger kek tarifi

Hem yumuşacık hem de hacimli bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte dillere destan sünger kek tarifi...

Sodalı kek nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 şişe soda
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 3 adet yumurta
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı kakao 

Öncelikle derin bir kabın içerisine yumurta ve şekeri alın.

Şeker iyice eriyene kadar mikserle karışımı çırpın.

Şeker eriyince karışıma sıvıyağ ve sodayı ekleyin.

Ardından karışıma unu, vanilyayı ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin.

Son olarak karışıma kakao ilave edin.

Kıvam alan hamuru arzu ettiğiniz kek kalıbına ya da tepsiye boşaltın.

Kekiniz 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saatte pişecektir.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:37
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