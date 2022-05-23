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Kadın - Aile Sodalı börek tarifi nefis: Bu börek kek gibi kabarıyor! Sodalı börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sodalı börek tarifi nefis: Bu börek kek gibi kabarıyor! Sodalı börek nasıl yapılır?

Bu böreğin yanında diyecekler. İçindeki soda sayesinde kabardıkça kabaracak kek gibi olacak. İşte içi sulu sulu, dışı çıtır çıtır olan harika sodalı börek tarifi!

Yeniakit Publisher
2022-05-23 08:58:00 - 2022-05-23 09:02:36
Sodalı börek tarifi nefis: Bu börek kek gibi kabarıyor! Sodalı börek nasıl yapılır?

Sodalı börek kabardıkça kabarıyor ve fırına sığmıyor.  Adeta kek gibi fosur fosur kabaran sodalı börek, görenleri mest ediyor. Hem görünüşü hem de tadı ile kendine hayran bırakan bu börek tarifine siz de bayılacaksınız. Bu börek her sofraya da çok yakışıyor. İster sabah kahvaltılarında sıcacık çayların yanında isterse de öğlen ve akşam yemeklerinde ara sıcak olarak gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Ayrıca akşam beş çaylarında çıtır çıtır sodalı börek ile karnınızı doyurabilirsiniz. İşte su böreği de neymiş dedirtecek sodalı börek tarifi ve tüm püf noktaları! 

Sodalı Börek Tarifi Malzemeleri

  • Bir buçuk şişe soda (300 ml.)

    İç harcı için;
  • Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ
  • Bir su bardağından bir parmak eksik yoğurt
  • Bir su bardağından bir parmak eksik süt
  • İki tane yumurta
  • Altı tane hazır böreklik yufka
  • Bir kase dolusu beyaz peynir
  • Yarım demet kadar ince ince kıyılmış maydanoz
  • Bir tane yumurtanın sarısı

    Üzeri için;
  • Yarım çay kaşığı dolusu susam
  • Yarım çay kaşığı dolusu çörek otu 

Sodalı Börek tarifi nasıl yapılır?

Bir kasenin içine sıvı yağ, bir tane yumurta ve süt alınarak güzel bir şekilde çırpılır, sos elde edilir. Sonra iç harcı için gerekli olan malzemeler bir kabın içine alınıp birbiri ile harmanlanır ve peynirler ezilir. Daha sonra bir fırın tepsisinin altı sıvı yağ ile yağlanır ve üzerine yufka serilir. Ardından yufkanın üzerine hazırlanan sostan biraz dökülür. Sonra bir kat daha yufka serilip tekrar üzerine sostan dökülür ve onun da üzerine peynirli iç harcın yarısı serpilir. Daha sonra yine iki yufka soslanıp üst üste serilir ve tekrar üzerine iç harçtan serpilir. Kalan son iki yufka da aynı şekilde üst üste soslanarak serilir. Sonra tepsinin üzerine ve yufkaların her yerine gelecek şekilde soda dökülür. Kalan sosun içine de kalan bir tane yumurta ve yoğurt eklenerek çırpılır, yufkaların her yerine güzel bir şekilde sürülür. Son olarak çörek otu ve susam ile süslenen sodalı börek, önceden ısıtılmış 180 derecelik ısıdaki fırına verilir. Yaklaşık olarak 40 dakika ve üzeri kızarana kadar pişirilen sodalı börek fırından alınır. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimlenir ve sıcak sıcak servis edilip afiyetle yenir.

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