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Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş hamle!

Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, yaptığı açıklamada terör örgütü YPG ile görüştüğünü açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:04
Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş hamle!

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Suriye'nin kuzeyi için Türkiye ile yapılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü YPG'nin üst yönetim kadrosu ile görüştüğünü açıkladı.

YPG’nin tepe kadrosuyla yapılan görüşmede Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de yapılan mutabakatın görüşüldüğünü belirten Şoygu, Ayn el-Arab ile Menbiç’teki YPG’lilerin bölgeden ayrılması konusunun ele alındığını bildirdi.

Ayrıca Şoygu’nun, YPG’lilere sınırda artık daha fazla Rus askeri polisinin devriye gezeceğini söylediği bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:04
  1. YPG
  2. Rusya
  3. Sergei Şoygu

YORUM YAZ

  • abdülkadirabdülkadir16 sa önce
    bu Rus gevuruna bir gram güven olmaz. Rusları niye bu bölgeye sokuyoruz????
  • çaplıçaplı18 sa önce
    putinin danışmanı aleksander dogin ki bugün türkiyede . adı masun denilen teröriste terörist deyemedi .ypg yi islahtan bahis ediyor .
  • mevhib inalmevhib inal19 sa önce
    Adamlar ısrarla, "Öldürmekle sonuca ulaşılamıyor, Müsait olanları kazanmaya bakıyoruz" dediler.Barış sürecini baltalamak, anlamamakta ısrar edenler var!
  • NihalNihal20 sa önce
    gerek BAD gerek Rusya ön antlaşmayı yapmış her şey planlıymış Rusya gibi bir ülke YPG den izin almış alt sınıfa düşmüş acizliğini ortaya koyuyor işte
  • dürüstdürüst21 sa önce
    O kadar hata kadı kızında da olur,nihaiyetinde o da bir RUS:???????
  • bilge_biribilge_biri21 sa önce
    bizim disisleri bakanda filistin meselesiyle ilgileniyor. bana ne be bizi sirtimizdan bicakalyan filistinden?
  • UYARI YORUMUYARI YORUM21 sa önce
    DEDEMİN ŞEHİT EDEN RUS'TAN DOST OLMAZ... BUNU AKLIMIZIN BİR KENARINDA SÜREKLİ TUTALIM... BİZİ BATI'DAN TAMAMEN KOPARDIĞINDA (GÖZÜ KESER MAÇASI YERSE) BİZE SALDIRMAKTAN GERİ DURMAZLAR... KIRIM'I İLHAK EDEN, GÜRCİSTAN'I BÖLEN, İKİNCİ ÇEÇEN SAVAŞI'NI (ÖLDÜRÜLEN RUS KADIN GAZETECENİN ULAŞTIĞI BELGELERE GÖRE, RUS GİZLİ SERVİSİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PATLAMA) BİR BİNANIN HAVAYA UÇMASIYLA BAŞLATAN VE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ KIYIM YAPAN BUNLARDIR. İSTANBUL'DA ÇEÇENLERİ ÖLDÜREN, ÖZBE ÖZ TÜRK, MEDET ÜNLÜ'YÜ ÖLDÜREN DE PUTİN'İN TA KENDİSİDİR... UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN..
  • EKOLL EKOLL 21 sa önce
    Sizi öldurmek zorunda kalacağız. Buraları terk edin sizinle daha çok iş yapacağız demiştir.
  • OkurOkur21 sa önce
    150 saat değil 150 saniye beklenmemeli biz ezer geçeriz sonra işimize kimseyi karıştırmayız
  • aliali21 sa önce
    BU KADAR PUŞTUN ARASINDA REİS NE YAPSIN EN İYİ HESABI RABBİM YAPAR
  • Gundoğdu Gundoğdu 22 sa önce
    Ruslar ve amerıkalılar aynı canak tan yer aynı canağa işerler

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