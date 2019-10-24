Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş hamle!
Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, yaptığı açıklamada terör örgütü YPG ile görüştüğünü açıkladı.24 Ekim 2019 Perşembe 09:04
Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Suriye'nin kuzeyi için Türkiye ile yapılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü YPG'nin üst yönetim kadrosu ile görüştüğünü açıkladı.
YPG’nin tepe kadrosuyla yapılan görüşmede Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de yapılan mutabakatın görüşüldüğünü belirten Şoygu, Ayn el-Arab ile Menbiç’teki YPG’lilerin bölgeden ayrılması konusunun ele alındığını bildirdi.
Ayrıca Şoygu’nun, YPG’lilere sınırda artık daha fazla Rus askeri polisinin devriye gezeceğini söylediği bildirildi.
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