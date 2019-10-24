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Soçi mutabakatı sonrası köşeye sıkışan YPG, Esed'e katılmayı planlıyor

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de vardığı mutabakat sonrası iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG, bölgedeki varlığını devam ettirebilmek adına katil Esed'in ordusuna katılabileceklerini belirten açıklamada bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:47
Soçi mutabakatı sonrası köşeye sıkışan YPG, Esed'e katılmayı planlıyor

Barış Pınarı Harekatı'yla darmadağan olan ve ABD ile Rusya'nın araya girmesiyle yok olmaktan kurtulan terör örgütü YPG, kendisini Esed'e yamamayı planlıyor.

Soçi mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye 150 saatlik geri çekilme süresi verilirken, YPG'den yeni bir plan açıklaması geldi. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatın yankıları sürerken, omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu SDG'den çarpıcı bir açıklama yapıldı. Reuters'ın aktardığına göre SDG, Suriye'deki kriz politik olarak çözüme kavuştuğunda, katil Esed'in ordusuna katılabileceklerini duyurdu.

YPG yeni kaçış yolları arıyor

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde harekat başlatan Türkiye, ABD ve Rusya ile imzaladığı mutabakatla istediğini aldı. Son olarak Soçi'de imzalanan Suriye mutabakatı ile terör örgütü YPG'ye 150 saatlik süre verilip bölgeden uzaklaştırılmasına karar verildi. Karar sonrası ne yapacağını şaşıran YPG yeni kaçış yolları aramaya başladı. Ajanslardan son gelen bilgiye göre PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu SDG'den yeni bir plan açıklaması geldi. Açıklamaya göre SDG, Esed'in ordusuna katılabileceklerini bildirdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantınına ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. Toplantının ardından, 'Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

Rusya devriyelere başladı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisi ile devriye turlarına başlandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi" ifadeleri yer aldı. Rus Devriye Polisi'nin bu devriye gezileri ile ilgili görüntüler de yayılmaya başladı. Buna göre Rus Devriye Polisi'nin mutabakat muhtırası çerçevesinde belirlenen noktalarda zırhlı araçlarla tur attığı görüldü.

Teröristler sınırdan çekiliyor

Türkiye ile Rusya'nın 22 Ekim'de 10 maddelik Suriye mutabakatını imzalamasıyla birlikte terör örgütü YPG'ye 150 saat verilmişti. Mutabakat kapsamında Güvenli Bölge'den çekilecek olan teröristler harekete geçmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, YPG'li teröristlerin Suriye sınırından çekilmeye başladığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:47
  1. Soçi mutabakatı
  2. terör örgütü YPG
  3. YPG
  4. terör örgütü PKK
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Suriye ordusu
  7. SDG
  8. Reuters
  9. Suriye'nin kuzeyi
  10. Türkiye
  11. Amerika
  12. Rusya
  13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  14. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  15. Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası
  16. Rusya'nın Soçi kenti
  17. güvenli bölge
  18. Rusya Savunma Bakanlığı
  19. Rus askeri polisi
  20. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  21. YPG'li teröristler

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  • can ugurcan ugur15 sa önce
    ABD İSTEMEZSE KATILAMAZ.. ABD NİN TASMALI İTLERİ BUNLAR..

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