Soçi Mutabakatı HDP'yi rahatsız etti! Sezai Temelli'den Abdullah Öcalan çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü YPG'ye büyük darbe vuran Türkiye ile Rusya'nın imzaladığı Soçi Mutabakatı'na ateş püskürerek, "Bu çözüm değil çözümsüzlüktür. Bu kabul edilemez" dedi, Ankara'ya muhatap olarak Abdullah Öcalan'ı gösterdi.

Soçi Mutabakatı ile YPG'ye büyük darbe vuruldu terör koridorunu ortadan kaldırdı. Türkiye'nin sınır güvenliğine büyük katkı sağlaması beklenen mutabakatı HDP, içine sindiremedi.

HDP belediyelerine kayyum atanma ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto yürüyüşüne katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Soçi Mutabakatı'na tepki gösterdi.

Skandal niteleme!

Barış Harekatı Pınarı'na işgal diyen Temelli, sınır güvenliği için ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları "kirli diplomasi" olarak niteledi.

"Bu çözüm değil çözümsüzlüktür. Bu kabul edilemez" diyen Temelli, "Kürtlerin ve Rojava halklarının kazanımlarını barındırmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meselenin muhatabı Öcalan'dır"

Kürtlere 100 yıldır zulmedildiğini savunan Temelli, konuşmasına şöyle devam etti:

"O yüzden bugün önce Washington sonra Moskova ile ortaya çıkmış olan içinde Kürtlerin haklarını barındırmayan, Rojava halklarının kazanımlarını barındırmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Şimdi küresel bir meseleyi konuşuyoruz, Kürt meselesi küresel bir meseledir. Bu meselenin çözümünün muhatapları ile aramak zorundayız. Bu meselenin muhatabı Türkiye’de kuşkusuz sayın Öcalan’dır. "

Putin 'bunları buralardan atarız' dedi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere mutabakatla ilgili önemli açıklamalar yaptı:

"Gerek ABD gerekse Rusya ile olan bu anlaşmalarımızda eğer verilen sözler yerine gelmezse bizim için atılması gereken adımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. ABD ile yapılan anlaşma kısmında yine aynı operasyonumuzu kararlılıkla devam ettiririz. Rusya ile ilgili olarak da Sayın Putin çok kararlı konuştu, “Biz bunları buralardan kesinlikle atarız” dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görev başlar. O da aynen diğerleri ile ne ise bunlarla da o olacaktır. Değişen bir şey olmaz. Süreci göreceğiz."