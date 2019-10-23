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Soçi Mutabakatı HDP'yi rahatsız etti! Sezai Temelli'den Abdullah Öcalan çağrısı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye ile Rusya'nın imzaladığı Soçi Mutabakat'tan rahatsız oldu. Temelli, "Bu çözüm değil çözümsüzlüktür. Bu kabul edilemez" dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:19
Soçi Mutabakatı HDP'yi rahatsız etti! Sezai Temelli'den Abdullah Öcalan çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü YPG'ye büyük darbe vuran Türkiye ile Rusya'nın imzaladığı Soçi Mutabakatı'na ateş püskürerek, "Bu çözüm değil çözümsüzlüktür. Bu kabul edilemez" dedi, Ankara'ya muhatap olarak Abdullah Öcalan'ı gösterdi.

Soçi Mutabakatı ile YPG'ye büyük darbe vuruldu terör koridorunu ortadan kaldırdı. Türkiye'nin sınır güvenliğine büyük katkı sağlaması beklenen mutabakatı HDP, içine sindiremedi.

HDP belediyelerine kayyum atanma ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto yürüyüşüne katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Soçi Mutabakatı'na tepki gösterdi.

Skandal niteleme!

Barış Harekatı Pınarı'na işgal diyen Temelli, sınır güvenliği için ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları "kirli diplomasi" olarak niteledi.

"Bu çözüm değil çözümsüzlüktür. Bu kabul edilemez" diyen Temelli, "Kürtlerin ve Rojava halklarının kazanımlarını barındırmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meselenin muhatabı Öcalan'dır"

Kürtlere 100 yıldır zulmedildiğini savunan Temelli, konuşmasına şöyle devam etti:

"O yüzden bugün önce Washington sonra Moskova ile ortaya çıkmış olan içinde Kürtlerin haklarını barındırmayan, Rojava halklarının kazanımlarını barındırmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Şimdi küresel bir meseleyi konuşuyoruz, Kürt meselesi küresel bir meseledir. Bu meselenin çözümünün muhatapları ile aramak zorundayız. Bu meselenin muhatabı Türkiye’de kuşkusuz sayın Öcalan’dır. "

Putin 'bunları buralardan atarız' dedi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere mutabakatla ilgili önemli açıklamalar yaptı:

"Gerek ABD gerekse Rusya ile olan bu anlaşmalarımızda eğer verilen sözler yerine gelmezse bizim için atılması gereken adımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. ABD ile yapılan anlaşma kısmında yine aynı operasyonumuzu kararlılıkla devam ettiririz. Rusya ile ilgili olarak da Sayın Putin çok kararlı konuştu, “Biz bunları buralardan kesinlikle atarız” dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görev başlar. O da aynen diğerleri ile ne ise bunlarla da o olacaktır. Değişen bir şey olmaz. Süreci göreceğiz."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:19
  1. Ankara
  2. HDP
  3. Sezai Temelli
  4. Abdullah Öcalan

YORUM YAZ

  • Dadaş Dadaş 11 sa önce
    Sen Kürt bile değilsin 
  • hadihadi11 sa önce
    Allah Allah, mart seçimlerinde tarafsız kalın dediğinde muhatap almadınız, şimdi muhatap gösteriyorsunuz
  • Zaten girecekZaten girecek12 sa önce
    Bu sözleşmeyi tanımayacakmış cezaevindeki ...inde muhatap olması gerekirmiş ......... seni kim ipliyorda kafa tutmaya kalkıyorsun .......siz
  • Mavi Vatan ŞahinleriMavi Vatan Şahinleri12 sa önce
    Size değil toprak,çöpümüzü vermeyiz Amerikan uşakları..
  • Ali RüzgarAli Rüzgar13 sa önce
    Adam resmen PKK ile olan bağını itiraf etmiş. Neden bir savcı Kulağından tutup adalet karşısına çıkartmaz? Anlamak mümkün değil.
  • CihanCihan14 sa önce
    Ey sezai seve seve kabullenmezsen kabullendirirler. Abd sizi tepe tepe kullandı sonra da tuvalete atıp sifonu çekti. O kadar...
  • YÜKSELYÜKSEL14 sa önce
    Hele şu ..e bak hele işinizi bitirdikkk haahaaahaa yuru ancak gidersiniz
  • İsmailİsmail15 sa önce
    Bunun gibilere, terör örgütünün propagandasını yapmak tan, derhal soruşturma açılmalı...Vekil dokunulmazlığı böyle hadsizlik yapmak olmamalı. 
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR15 sa önce
    bunlara sıra ne zaman gelecek aldıkları paralar HARAM olsun
  • FEYZULLAHFEYZULLAH15 sa önce
    LANET OLSUN LANETTTTTT !!! BUNLARA VE BUNLARIN ORTAĞI DİĞER CHP Lİ TERÖR DESTEKÇİSİ BİR SÜRÜ VEKİL VAR VERGİLERİMİZLE MAAŞ VERİYORUZ YAZIKLAR OLSUN !! KİM DUR DİYECEK BUNLARA
  • hasanhasan15 sa önce
    sezai,işiniz bitti ABD kullandı kirli mendil gibi attı

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