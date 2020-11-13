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Ekonomi SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi
Ekonomi

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:14:43 -
SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi

ANKARA (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz'ın logoları yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR, grup şirketleri kapsamında başlattığı "Tek SOCAR, Tek Alev" logo projesini ilk olarak Bursagaz ve Kayserigaz'da hayata geçirdi.

Operasyonel ve kültürel entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirket çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz ve Kayserigaz'ın logolarında SOCAR'ın alevi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, SOCAR'ın Azerbaycan ve Gürcistan'daki doğal gaz dağıtım tecrübesiyle Türkiye'de Bursagaz ve Kayserigaz'ın bilgi ve birikiminin bir araya gelerek güçlü bir sinerji oluşturduğunu ifade etti.

Bursagaz ve Kayserigaz'ı şirket bünyesine katarak, doğal gazın üretim, iletim, dağıtım ve ticaret zincirinin tüm halkalarını tamamladıklarını aktaran Yusifov, şunları kaydetti:

"Bu entegrasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi'ni oluşturarak, ortak süreçlere ve kültüre sahip 'Tek SOCAR' anlayışını benimsedik. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinde başlattığımız daha yalın, verimli ve yenilikçi süreç kapsamında, Bursagaz ve Kayserigaz aboneleri, bu güçlü yapının farkını, artan hizmet kalitesiyle bir süredir deneyimliyorlar. Bu güçlü dönüşümün ve birlikteliğin yeni logoda da hissedilmesi amacımız doğrultusunda, SOCAR'ın kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışını temsil eden SOCAR alevi, bundan sonra Bursa ve Kayseri'de de parlayacak."




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