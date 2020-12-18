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Ekonomi SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi NEFERTITI Projesi için Avrupa'dan fon alacak
Ekonomi

SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi NEFERTITI Projesi için Avrupa'dan fon alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:52:09 -
SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi NEFERTITI Projesi için Avrupa'dan fon alacak

ANKARA (AA) - SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojileriyle karbondioksitten değerli kimyasalları üreteceği NEFERTITI projesi, Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı'ndan fon almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Enerji Alanı 2020" çağrılarından fon almaya hak kazanan SOCAR Türkiye'nin projesine ait 389 bin avroluk bütçenin tamamı bu program tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev, Avrupa Birliği projeleri üzerinde 2012'den beri çalıştıklarını ve gelecek yıl pilot ölçekte ürünlerin üretilmeye başlanacağını ifade etti.

Guliyev, İspanya, Çin, ABD, İrlanda, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden 10 uluslararası ortağın yer aldığı proje konsorsiyumundaki tek Türk şirketi olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Karbondioksit ve suyun kimyasal maddelere dönüştürüleceği projeyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çeşitlendirilmesi konusunda tecrübelerimizi artırmayı hedefledik. Ayrıca bu projenin SOCAR Türkiye'nin orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ve enerji geçişi stratejilerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SOCAR Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin gelecek dönemde sektöre yön verecek çalışmalara imza atacağına dikkati çeken Guliyev, şunları kaydetti:

"Ekibimize doktora dereceli yeni araştırmacılar eklenmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı tarafından açılacak olan, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesini amaçlayan '2244-Sanayi Doktora Programı' çağrısına başvuru yapmak üzere hazırlıklarımız devam ediyor."

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