SOCAR Energy School başlıyor

Küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirmeyi, 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlayan programa ilk yıl katılım ücretsiz olacak. SOCAR Energy School’a doktora öğrencileri, araştırmacılar, öğretim üyeleri, kamu yöneticileri, şirket idarecileri, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri başvurabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından uzman bir jüri tarafından 50 katılımcı belirlenecek. Sertifika programı toplam 63 saat sürecek ve eğitimler online olarak gerçekleştirilecek. Tasarımı Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU tarafından hazırlanan programda kamu kurumları ile şirketlerden alanında yetkin eğitmenler ve dünyaca ünlü konuşmacılar tarafından enerji talebinin yanı sıra elektrik, petrol ve doğal gaz, iklim değişikliği ve yasal mevzuat alt başlıklarında eğitimler verilecek. Programı tamamlayan katılımcılar, başarı sertifikası almaya hak kazanacak. Enerji alanında doktora bursu alma olanağı da sunan SOCAR Energy School sertifika programına başvurular, 4 Kasım 2022 tarihine kadar yapılabilecek. 12 Kasım 2022, Cumartesi günü başlayıp 6 hafta sürecek sertifika programı hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.socarenergyschool.com web adresinden ulaşmak mümkün.