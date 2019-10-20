SOCAR AQS’nin Ankara ofisi açıldı BOTAŞ'ın Tuz Gölü'nde sondaj faaliyetlerini yürütecek olan SOCAR AQS’nin ofisi hizmete girdi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ)Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi’nde sondaj faaliyetlerini yürütecek olan SOCAR AQS’nin ofisi hizmete girdi. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, SOCAR AQŞ Genel Müdürü Ramin İsayev, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Azerbaycan ve Türkiye’den petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan’dan çıkan petrol ve doğal gazın Türkiye üzerinden taşınmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

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