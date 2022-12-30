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Aktüel Sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 16:43:00 -
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Yassıhüyük Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Akgün'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, Akgün'ü yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Akgün'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.

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