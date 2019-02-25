Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastanelik oldu Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Mustafa Ali B. (40) ve eşi Munise B. (38), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Olay, sabah saatlerinde, Büyükorhan'a bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuğu bulunan Mustafa Ali B. ve Munise B. çifti, havanın soğuk olması nedeniyle sobanın yandığı odada uyudu. Sabaha karşı fenalaşan çift, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla eve sağlık ekibi geldi. Yapılan kontrolde zehirlendiği belirlenen Mustafa Ali B. ve Munise B. çifti, ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yan odada uyuyan çocukların ise sobadan sızan gazdan etkilenmediği belirtildi.

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