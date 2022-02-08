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Yaşam Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı
Yaşam

Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybederken kocası hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 20:26:00 -
Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, kocası ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Süllü Ünsal ve 57 yaşındaki eşi Nurgül Ünsal, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi. Uzun süre Ünsal çiftine ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Nurgül Ünsal’ın gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Süllü Ünsal’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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