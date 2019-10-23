Soba yüklü minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı Aksaray'da soba yüklü minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Müşader Sürücü (55) idaresindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüs, Aksaray-Adana kara yolu OSB kavşağında, Durmuş Dede Eroğlu'nun (60) kullandığı 06 FF 8660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Halis Görgülü (82), Nigar Eroğlu (37), Şevket Ketençimen (50) ve Seride Eroğlu (55) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Seride Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.