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Yerel Soba yakmak için yaptığı hareket sonu oluyordu!
Yerel

Soba yakmak için yaptığı hareket sonu oluyordu!

Erzurum’dan Niğde’de yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya giden üniversite öğrencisi Salih Özsoy, şantiyede benzin döktüğü sobanın parlamasıyla feci şekilde yandı. Özsoy’un vücudunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 07:31:00 - 2021-03-28 07:37:43
Soba yakmak için yaptığı hareket sonu oluyordu!

Erzurum’da ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşında ki üniversite öğrencisi Salih Özsoy, bir süre önce Niğde’ye bağlı Bor ilçesinde yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya gitti.

Şantiye de kalan Özsoy, duş almak için sobayı yaktı. Özsoy, içerisinde köz kalan sobaya benzin döktü. Sobanın aniden parlaması sonucu şantiyede bulunan yataklar alev aldı. Alevlerin arasında kalan üniversite öğrencisi Özsoy, kendini zor dışarı attı. Vatandaşların yardımıyla ilk önce Niğde Devlet Hastanesi ardından da Mersin’e gönderilen Özsoy, müdahalelerin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Duş almak için sobayı yaktığını ifade eden Salih Özsoy, “Sobaya birkaç parça odun attım. Su şişesinin dibinde biraz benzin vardı. Sabahtan sobayı yaktığımızda da içinde köz varmış. Benzini içine bırakınca soba parladı. Şantiyede ki yataklarda yanmaya başlayınca kaçacak yerim kalmadı. Alevlerin ortasından geçip kapıdan dışarıya çıktım. Birkaç kişiden yardım istedim önce Bor Devlet Hastanesine götürdüler. Oradan Niğde Devlet Hastanesine götürdüler. Yanık ünitesi olmadığı için ilk müdahalenin ardından Mersin’e sevk edildim. Orada çok iyi baktılar bana. Çok ağrı çektim yardımcı oldular. Orada refakatçim olmadığı için ailemde burada olduğu için sevkimi buraya istedim. Niğde de çalışıyordum. Eniştemin işinde yüksek gerilim işiydi” şeklinde konuştu.

Vücudunun büyük bir kısmında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Özsoy’un tedavisi devam ediyor.

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