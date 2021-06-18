Snapchat hesap silme veya dondurma işlemleri sadece resmi sitesi üzerinden yapılıyor. Snapchat hesapları aslında tek bir işlem ile siliniyor veya devre dışı bırakılıyor. Unutmamalısınız ki devre dışı bırakma süresi dolduktan sonra işlemi geri almazsınız ve hesabınız kalıcı olarak silinir. Snapchat uygulamasını silmek istiyorsanız haberimizin devamızın okumanızı tavsiye ederiz…

Snapchat hesabı nasıl silinir 2021?

1-Snapchat uygulamasını silmek için öncelikle https://accounts.snapchat.com/accounts/login?continue=https%3A%2F%2Faccounts.snapchat.com%2Faccounts%2Fdelete_account adresine gidin.

2-Kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve oturum aç butonuna tıklayın.

3- Yeniden kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

4- Hesabınıza bağlı telefon numarasına gelen şifreyi girin.

5- Çıkan ekrandan hesap silme seçeneğini seçin.

6- İşlemi tamamladıktan sonra pencereyi kapatın.