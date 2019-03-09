Smokine Damat imzası
D’S Damat, akılda kalıcı detayları bir araya getirdiği Ceremony serisiyle şık olmayı hedefleyenlere bir fırsat veriyor.09 Mart 2019 Cumartesi 09:50
Erkek giyiminin öncü markalarından olan D’S Damat, akılda kalıcı detayları bir araya getirdiği Ceremony serisiyle şık olmayı hedefleyenlere bir fırsat veriyor. Siyah, lacivert ve ekrunun tonları ile bordonun buluşmasını ortaya koyan kalıpları ile vitrinlerde yer alan Ceremony serisi erkeklerin beğenisine sunuldu. Geleneksel şıklığı arayanlara şal yaka veya çift renk smokinler ata yaka gömlek ve papyonlarla farklı bir hava veriyor.
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