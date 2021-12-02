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Sağlık SMA testi taraması kimler ne zaman test yaptıracak?
Sağlık

SMA testi taraması kimler ne zaman test yaptıracak?

Nikah tarihi öncesi SMA taraması yaptırmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi SMA tarama testinin zorunlu olacağını duyurdu. Evlilik hazırlığı yapanlar ise bu testin nerede ne zaman yapılabileceğini araştırmaya başladı. SMA testi sağlık ocaklarında mı yapılacak? SMA tarama testi ücretli mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:23:00 -
SMA testi taraması kimler ne zaman test yaptıracak?

SMA testi nerede yapılıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tarama testlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SMA testi taraması kimler ne zaman test yaptıracak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugün nihai anlamda bir tedavisi olmayan ve kalıtım yoluyla ortaya çıkan SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır. Ayrıca yenidoğan bebekler için, hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SMA hastalığı dahil edilmiş durumdadır. Böylece, tedavinin etkili olduğu erken dönemde yakalama şansı ortaya çıkacaktır. Çalışma, ay sonuna dek uygulamaya konuyor” dedi.

Testin ne zaman nerede kimlere yapılacağı gibi detaylar henüz paylaşılmadı. SMA taramasıyla ilgili zorunluluk uygulanmaya başladığında detaylar da Sağlık Bakanlığınca paylaşılacaktır.

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