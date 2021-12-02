SMA testi nerede yapılıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tarama testlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SMA testi taraması kimler ne zaman test yaptıracak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugün nihai anlamda bir tedavisi olmayan ve kalıtım yoluyla ortaya çıkan SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır. Ayrıca yenidoğan bebekler için, hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SMA hastalığı dahil edilmiş durumdadır. Böylece, tedavinin etkili olduğu erken dönemde yakalama şansı ortaya çıkacaktır. Çalışma, ay sonuna dek uygulamaya konuyor” dedi.

Testin ne zaman nerede kimlere yapılacağı gibi detaylar henüz paylaşılmadı. SMA taramasıyla ilgili zorunluluk uygulanmaya başladığında detaylar da Sağlık Bakanlığınca paylaşılacaktır.