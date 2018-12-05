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SMA hastası Hala'nın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bursa'da yaşayan 1,5 yaşındaki Hala SMA hastası ve 4 yıl boyunca, senede 5 kez kullanması gereken ilacı temin edemiyor. Tek dozu 90 bin euro olan ilacı temin etmekte zorlanan Hala'nın babası Yaser el Kadı, Cumhurbaşkanı'na seslendi, "Recep baba, ne olur yardım edin" dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:37
SMA hastası Hala'nın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki SMA hastası Hala'nın 4 yıl boyunca, yılda 5 kez özel bir ilaç alması gerekiyor. Ankara'da bir tıp merkezinden temin edilebilen ilacın tek dozu ise 90 bin euro. Gözü yaşlı baba Yaser el Kadı, bu ilacın alınmaması durumunda küçük kızını göz göre göre kaybedeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Recep Baba ne olur yardım edin" dedi.

Fiyat 90 bin euro

Yaser el Kadı, yaklaşık 2 yıl önce Suriye'den İnegöl'e geldi. Ailesiyle birlikte babasının yanında kalan Kadı'nın biri 10, diğeri 4 ve son olarak 1,5 yaşında 3 kız çocuğu bulunuyor. İnegöl'de dünyaya gelen 1,5 yaşındaki Hala Al Kadı'nın hastalığı 6 aylıkken fark edildi. Doğduktan 6 ay sonra hareket etmeyen minik çocuk Bursa'ya götürüldüğünde Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası olduğu ortaya çıktı. İHA'nın servis ettiği habere göre, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Hala Al Kadı'nın tedavisi için gereken iğne Ankara'da buluyor. Ancak yabancı olduğu için fiyatı 90 Bin euro olduğu belirtiliyor.

"Kızım ölecek, Erdoğan'dan yardım istiyorum"

Baba Yaser El Kadı, "Doktor çocuğumun hastalığının Spinal Musküler Atrofi (SMA) olduğunu söyledi. Bir iğnesi 90 bin euro. Benim param yok. Şimdi çocuğum yoğun bakımda. Boğazından ve karın boşluğundan ameliyat oldu. Beslemesini karın boşluğundan yapıyor. Alacağımız iğneler Ankara'da var ama çok pahalı olduğu için alamıyoruz. Bunları kullanmasa kızım ölecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bana yardım etmesini istiyorum" diye konuştu.

"Hala'm çok hasta"

Semer El Kadı (10) ve Lin El Kadı (4) isimli iki kız çocuğunun daha olduğunu belirten baba Yaser El Kadı, "Onların durumu iyi. Fakat Türkiye'de doğan minik Hala'm çok hasta. Hastane çocuğu artık çıkartıp eve götürmemizi istiyor. Götürmemiz için ona makine lazım. Onunda fiyatı 50 bin TL. Hastaneden çıkardığımız takdirde ölecek. Ne olur bize yardım edin" dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:37
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. SMA
  4. SMA hastalığı
  5. Yaser El Kadı
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • emiremir21 dk önce
    Allah hic bir anne babaya boyle aci yasatmasin ve sifalar bulsun insanlah bu bebek, fakat Suriyeli ya hemen acil destek haberi arkadas ulkeleri yaniyor onlar habire cocuk yapiyor yavv
  • şenay doğan şenay doğan 31 dk önce
    kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın dua ve ricasını da allah kesip atar muhammed mustafa sav allaha emanet olun
  • zeynel abidin kandemirzeynel abidin kandemir33 dk önce
    bu memlekette cebi gibi gönlü bol hayırsever kardeşlerimiz işadamlarımız var.Eminim bunu görmezden gelmeyeceklerdir.Allah yardımcıları olsun.Vesile olandanda Allah razı olsun
  • Fatih Fatih 39 dk önce
    Tabiki yardım edecek devlet.insanın yaşamaya hakkı var eğer Türkiye cumhuriyeti devleti bu minik yavruya yardım etmezse yarın ahirette reis dahil hepsi bunun bedelini öder.Derhal ivedi olarak devlet sahip çıksın bu yavruya hemen!
  • Anlamiyorum?!Anlamiyorum?!50 dk önce
    Neden Mecbur ilaclar para ödemek zorunda? Isterse mülteci olsun isterse türk vatandaşı olsun. Bu Ülkede yaşayan bütün canlılar Devlet sorumludur ve eşit davranmalıdır.
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