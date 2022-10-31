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Yerel SMA hastası bebek vefat etti
Yerel

SMA hastası bebek vefat etti

Şanlıurfa'da yaklaşık 7 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 20 aylık SMA TİP-1 hastası Tuğrul bebek vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 12:24:00 -
SMA hastası bebek vefat etti

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 aydır yoğun bakım servisinde tedavi gören 20 aylık Tuğrul bebek, bu sabah hayatını kaybetti.

Tuğrul'un cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Yeni Asri Mezarlığına defnedilecek. Taziyenin Karaköprü ilçesindeki Gerger Taziye Evinde kabul edileceği öğrenildi.

SMA Tip 1 hastası Tuğrul bebek için ailesi tarafından yardım kampanyaları düzenlenmişti.

(İLKHA)

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