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Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Slovan Bratislava deplasmanında Avrupa maçlarına başlıyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:32
Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya geliyor. Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor.

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Slovan Bratislava - Beşiktaş

Stat: Narodny
Hakem: Kristo Tohver (Estonya)

Slovan Bratislava: Greiif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Ibrahim, De Kamps, Holman, Drazic, Sporar, Rharsalla

Beşiktaş: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:32
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