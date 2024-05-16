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Dünya Slovakya Cumhurbaşkanı Başbakan Fico'yu ziyaret etti! Sağlık durumuna ilişkin açıklama
Dünya

Slovakya Cumhurbaşkanı Başbakan Fico'yu ziyaret etti! Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-16 20:40:00 -
Slovakya Cumhurbaşkanı Başbakan Fico'yu ziyaret etti! Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'yu hastanede ziyaret eden Slovakya’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, "Eğer kurşun yaraları, herhangi bir yana doğru birkaç milimetre ileride olsaydı, şu anda vefat eden başbakan hakkında konuşuyor olurduk” dedi.

Slovakya’da geçtiğimiz ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan ve 15 Haziran’da görevi resmen devralması beklenen Peter Pellegrini, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’yu hastanede ziyaret etti. Başbakan Fico ile baş başa kısa bir görüşme gerçekleştiren Pellegrini, “Kendisi gerçekten yorgundu ve biraz daha uzun görüşme veya siyasi durumu konuşma fırsatım olmadı” dedi.

Ölümden kıl payı kurtulan Başbakan Fico’nun durumunun halen “çok kritik” olduğunu vurgulayan Pellegrini, Başbakan Fico’nun hayatının en kötü günlerini yaşadığını söyledi.

Rusya yanlısı politika izliyor

Ukrayna’ya askeri yardımlara karşı çıktığı ve Rusya ile ilişkileri koparmayı reddettiği için Avrupa’da en çok eleştirilen liderler arasında yer alan Başbakan Fico, dün ülkenin orta kesimlerindeki Handlova kasabasında silahlı saldırıya uğramıştı. Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, ameliyat sonrasında Başbakan Fico’nun durumunun stabil olduğunu fakat ciddiyetini koruduğunu duyurmuştu.

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