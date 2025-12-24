Slovakya Başbakanı Fico ülkenin en uzun tünelinde paten kaydı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin kuzeyindeki Zilina bölgesinde inşa edilen dev tünelin resmi açılış töreninden saatler önce ilginç bir etkinliğe imza attı. 7,4 kilometre uzunluğundaki Visnove Tüneli’nin başından sonuna kadar paten kayan Fico, "Bu fırsatı kaçırmak istemedim" diyerek heyecanını dile getirdi. Açılışta yaptığı konuşmada siyasetin temel misyonunun vatandaşların hayatını iyileştirmek olduğunu belirten Fico, tünelin stratejik önemine vurgu yaptı.

YAPIMI TAM 27 YIL SÜRDÜ

Slovakya karayolu ağının en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan Visnove Tüneli, D1 otoyolunun 13,5 kilometrelik kritik bir parçasını oluşturuyor. Batı Karpatlar’daki dağlık arazide yer alan proje, ülkenin doğu-batı ulaşım hattındaki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmayı hedefliyor. İlk kazması 1998 yılında vurulan tünelin inşaat süreci, yıllar süren duraklamalar ve mühendislik zorluklarıyla dolu bir geçmişe sahip.

STRATEJİK ULAŞIM HATTI TRAFİĞE AÇILDI

Pazartesi günü itibarıyla trafiğe açılan tünel, Lietavsk Lka ile Dubn Skala arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltacak. İlk çalışması 1998'de başlayan ancak 2002'de durdurulup 12 yıl sonra yeniden hız kazanan bu devasa mühendislik harikası, bölgedeki trafik yükünü hafifletecek. Fico’nun patenli açılış şovu, sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.



