  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mısır'dan Suriye çıkışı: Endişeyle takip ediyoruz

2025 TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu

Siyonistlerden Netanyahu’ya ABD Başkanı'nı ikna et çıkışı! Trump’a ilhak baskısı

Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Askerlik borçlanmasında az bilinen detay

İran için çok ama çok büyük tehlike! Pezeşkiyan: Hayati bir sorun

Berna Laçin’e tokat gibi cevap! ‘Ülke porno kanalına döndü’ dedi kapağı yedi

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular
Dünya Slovakya Başbakanı Fico ülkenin en uzun tünelinde paten kaydı
Dünya

Slovakya Başbakanı Fico ülkenin en uzun tünelinde paten kaydı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Slovakya Başbakanı Fico ülkenin en uzun tünelinde paten kaydı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, yapımı 27 yıl süren 7,4 kilometrelik Visnove Tüneli’nin açılışı öncesinde tünelin tamamını patenle geçti. Ülkenin en uzun tünelinde sergilediği bu performansla dikkat çeken Fico, o anları sosyal medyada paylaştı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin kuzeyindeki Zilina bölgesinde inşa edilen dev tünelin resmi açılış töreninden saatler önce ilginç bir etkinliğe imza attı. 7,4 kilometre uzunluğundaki Visnove Tüneli’nin başından sonuna kadar paten kayan Fico, "Bu fırsatı kaçırmak istemedim" diyerek heyecanını dile getirdi. Açılışta yaptığı konuşmada siyasetin temel misyonunun vatandaşların hayatını iyileştirmek olduğunu belirten Fico, tünelin stratejik önemine vurgu yaptı.

YAPIMI TAM 27 YIL SÜRDÜ

Slovakya karayolu ağının en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan Visnove Tüneli, D1 otoyolunun 13,5 kilometrelik kritik bir parçasını oluşturuyor. Batı Karpatlar’daki dağlık arazide yer alan proje, ülkenin doğu-batı ulaşım hattındaki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmayı hedefliyor. İlk kazması 1998 yılında vurulan tünelin inşaat süreci, yıllar süren duraklamalar ve mühendislik zorluklarıyla dolu bir geçmişe sahip.

STRATEJİK ULAŞIM HATTI TRAFİĞE AÇILDI

Pazartesi günü itibarıyla trafiğe açılan tünel, Lietavsk Lka ile Dubn Skala arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltacak. İlk çalışması 1998'de başlayan ancak 2002'de durdurulup 12 yıl sonra yeniden hız kazanan bu devasa mühendislik harikası, bölgedeki trafik yükünü hafifletecek. Fico’nun patenli açılış şovu, sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

17 yıllık dev proje tamamlandı: Avrupa’nın en uzun teleferiği hizmette
17 yıllık dev proje tamamlandı: Avrupa’nın en uzun teleferiği hizmette

Dünya

17 yıllık dev proje tamamlandı: Avrupa’nın en uzun teleferiği hizmette

Türkiye şeker hastalığında Avrupa’da ilk sıraya yükseldi
Türkiye şeker hastalığında Avrupa’da ilk sıraya yükseldi

Sağlık

Türkiye şeker hastalığında Avrupa’da ilk sıraya yükseldi

Elon Musk: 'Avrupa Yakında Yok Olacak!'
Elon Musk: 'Avrupa Yakında Yok Olacak!'

Avrupa

Elon Musk: 'Avrupa Yakında Yok Olacak!'

Avrupa kaybını Çin’le telafi ediyor: Rusya LNG’de dengeleri değiştirdi
Avrupa kaybını Çin’le telafi ediyor: Rusya LNG’de dengeleri değiştirdi

Ekonomi

Avrupa kaybını Çin’le telafi ediyor: Rusya LNG’de dengeleri değiştirdi

Avrupa’nın "dijital duvarı" yükseliyor!
Avrupa’nın "dijital duvarı" yükseliyor!

Aktüel

Avrupa’nın "dijital duvarı" yükseliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23