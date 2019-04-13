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Slovak heyet hastaneye hayran kaldı

2018 çağrı yılında Slovak Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “Sağlık Alanında Avrupa Eğilimleri” konulu Erasmus Projesi kapsamında Slovakya Sağlık Lisesi’nden 3 kişilik grup, Medicana Samsun Hastanesi’ni ziyaret etti.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:26
Slovak heyet hastaneye hayran kaldı

2018 çağrı yılında Slovak Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “Sağlık Alanında Avrupa Eğilimleri” konulu Erasmus Projesi kapsamında Slovakya Sağlık Lisesi’nden 3 kişilik grup, Medicana Samsun Hastanesi’ni ziyaret etti.


2018 çağrı yılında Slovak Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “Sağlık Alanında Avrupa Eğilimleri” konulu Erasmus Projesi kapsamında Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde işbaşı gözlem yapan Slovakya’nın Bratislava şehrinde faaliyet gösteren Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej Sağlık Lisesi’nden 3 kişilik grup ile Medicana Samsun Hastanesi’ni ziyaret etti.


Slovak heyet, misafir okulun eğitim verdiği alanlar ile ilgili Türk sağlık sistemi ve yaklaşımları hakkında bilgi edinmek ve sürdürülen işbirliğinin faydası adına Medicana Samsun Hastanesi Göz, Diş, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde incelemelerde bulundu. Medicana Samsun Hastanesi’nden ilgili bölümlerin uzmanları heyete bölümleriyle ilgili ayrıntılı bilgi aktardı.


Slovak heyet, Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı’yı da makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.


Heyette yer alan Okul Müdürü Mgr. Elena Skalna, Finans Direktörü Ing. Daniela Rodomova, Proje Koordinatörü Mgr. Maria Tunova ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Medicana Samsun Hastanesi’ne yaptığımız ziyaret beklentilerimizin üzerindeydi. Bu ziyareti iki başlıkta değerlendirebiliriz. İlk olarak bizi karşılayan personelin misafirperverliği son derecede iyiydi. Ziyaret ettiğimiz her birimde gerek doktorlar gerekse yardımcı personel tüm sorularımıza ilgiyle cevap verdi. İkinci olarak ise hastanenin alt yapısı ve donanımı modern ve standartların çok üzerindeydi. Bu hastanede tedavi gören hastaların çok şanslı olduğuna inanıyoruz. Her anlamda çok iyi geçen bu ziyaretimizin ileride kurabileceğimiz iş birlikleri için bir temel olacağına inanıyoruz. Gerekli şartlar sağlanırsa ileride öğrencilerimizi bu hastanede staja göndermeyi çok isteriz. Bu onların mesleki gelişimleri için çok önemli. Ayrıca Türk kültürünü mutlaka tanımaları gerektiği inancındayız. Hastanenin bütün personeline teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:26
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