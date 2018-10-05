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Slimani şehitlerimizi unutmadı

Avrupa Ligi mücadelesinde Spartak Trnava'yı 2-0 yenen Fenerbahçe'de geceye damga vuran golcü Slimani, maç sonrasında konuştu.

05 Ekim 2018 Cuma 08:33
Slimani şehitlerimizi unutmadı

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede attığı 2 golle yıldızlaşan Islam Slimani, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizin üzüntüsünü yaşadığını belirten Slimani, "Her şeyden önce, bugünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Maç öncesinde kafamızda bu vardı, bunun üzüntüsünü yaşıyorduk" dedi.

Herkesin üzerine düşeni yapması durumunda işlerin düzeleceğini belirten Cezayirli golcü, "Futbolda her zaman zor dönemler vardır ama bu akşam iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir. Sorun bir adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız, bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:33
  1. Islam Slimani
  2. Fenerbahçe
  3. Spartak Trnava

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