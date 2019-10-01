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Slavia Prag Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Slavia Prag sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Peki, Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

01 Ekim 2019 Salı 16:40
Slavia Prag Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Slavia Prag sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Peki, Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Slavia Prag Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Slavia Prag Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.55'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

1 Ekim Salı:

19.55 Real Madrid - Club Brugge (beIN SPORTS 2)

19.55 Atalanta - Shakhtar Donetsk (beIN MAX 1)

22.00 Galatasaray - PSG (beIN SPORTS 1)

22.00 Tottenham - Bayern Münih (beIN SPORTS 2)

22.00 Kızılyıldız - Olympiakos (beIN CONNECT)

22.00 Manchester City - Dinamo Zagreb (beIN MAX 2)

22.00 Juventus - Bayer Leverkusen (beIN MAX 1)

22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid (beIN CONNECT)

2 Ekim Çarşamba:

19.55 Genk - Napoli (beIN SPORTS 1)

19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund (beIN SPORTS 2)

22.00 Liverpool - Salzburg (beIN MAX 1)

22.00 Barcelona - Inter (beIN SPORTS 1)

22.00 Leipzig - Olympique Lyon (beIN CONNECT)

22.00 Zenit - Benfica (beIN CONNECT)

22.00 Lille - Chelsea (beIN SPORTS 2)

22.00 Valencia - Ajax (beIN MAX 2)

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Grupları

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020 

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:40
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