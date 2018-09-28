Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu! Sürpriz imza...

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

Siyah Beyazlılar'da iki sezon boyunca görev yapan ve kişiliğiyle taraftarların gönlünde taht kuran Bilic, Al Ittihad takımıyla resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bilic'in Suudi ekibini sezon sonuna dek çalıştıracağı ifade edildi.

BİLİC'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDEKİ 6. TAKIM

Daha önce Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve West Ham'da görev almış olan Hırvat teknik adam, kariyerindeki 6. takımına imza attı. Al İttihad, Bilic öncesinde Claudio Ranieri, Matias Almeyda ve Camacho ile görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı