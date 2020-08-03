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Spor

Slaven Bilic, Beşiktaşlı 2 yıldızı istiyor

West Bromwich Albion'u, İngiltere Premier Ligi’ne çıkaran Slaven Bilic, siyah-beyazlılardan iki oyuncuyu alacak. Bilic’in, Vida’nın yanı sıra Ljajic’i de transfer listesine aldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:20:00 -
Slaven Bilic, Beşiktaşlı 2 yıldızı istiyor

İngiltere’de West Bromwich Albion’la ilk sezonunda Championship’i Leeds United’ın ardından ikinci sırada bitirerek adını Premier Lig’e yazdıran Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’in, transfer listesinde gözünü Türkiye’ye de çevirdiği öğrenilmişti. Hırvat teknik adamın, stoper bölgesi için vatandaşı Domagoj Vida’nın yanı sıra orta alana da siyah- beyazlıların bir başka yıldızı Adem Ljajic’i istediği bildirildi.

Premier Lig’e çıkarak reklam ve televizyon gelirleriyle yaklaşık 180 milyon Euro’luk bir paranın da sahibi olacak WBA’de yönetim, Premier Lig’de kalıcı olmak adına Bilic’e tüm imkanları seferber etmiş durumda bulunuyor.

Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon Euro alan Vida için 6-7 milyon Euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkarması beklenen İngiliz temsilcisinin, 28 yaşındaki Ljajic için de yaklaşık 8 milyon Euro civarı bir parayı Beşiktaş’a teklif edeceği konuşuluyor

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