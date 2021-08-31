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Dünya SKY News dünyaya duyurdu! Türkiye ve Mısır'dan ortak adım
Dünya

SKY News dünyaya duyurdu! Türkiye ve Mısır'dan ortak adım

Sky News, Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmelerin Ankara'da yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 13:03:00 - 2021-08-31 13:08:33
SKY News dünyaya duyurdu! Türkiye ve Mısır'dan ortak adım

Sky News, ilişkileri yönetim bazında yaklaşık 8 senedir kopuk olan Türkiye ve Mısır'ın normalleşme görüşmelerini Ankara'da gerçekleştireceğini belirtti.

Sky News, Türkiye ve Mısır yönetimlerinin normalleşme müzakerelerine Ankara'da devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü

2013'te Mısır'da gerçekleşen darbe öncesinde Türkiye'nin Mısır ile iyi ilişkileri bulunmaktaydı. Türkiye darbeci yeni rejime tepki göstermiş ve askeri yönetimle diplomatik ilişki kurmamıştı.

Yakın dönemde Türkiye ve Sisi rejiminin normalleşmenin ön müzakerelerine giriştiği ama ilerleme sağlanamadığı belirtilmişti. İlişkilerin uzun süredir kopuk olması ve karşılıklı talepler nedeniyle Sisi rejimiyle bir normalleşme gerçekleşse dahi bunun zaman alacağı düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News

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